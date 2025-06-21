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21 Haziran en uzun gündüz kaç saat? Yaz Gündönümü hakkında bildiklerimiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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21 Haziran en uzun gündüz kaç saat? Yaz Gündönümü hakkında bildiklerimiz
Güneş, Güneşlenme, Bahar, Kuzey Kutbu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Yaz Gündönümü, 21 Haziran’da Kuzey Yarım Küre’de yılın en uzun gündüzünü ve en kısa gecesini işaret ediyor. Güneş’in Yengeç Dönencesi’ne dik açıyla geldiği bu özel günde yazın başlangıcı kutlanırken 21 Haziran en uzun gündüz kaç saat dikkat çekiyor. İşte Yaz Gündönümü hakkında bildiklerimiz.

21 Haziran 2025, Kuzey Yarım Küre’de Yaz Gündönümü’nün yaşandığı tarih olarak takvimlerde yerini alıyor.  En uzun gündüz ve en kısa geceyle yaz mevsiminin resmi başlangıcı olarak kabul ediliyor. 

21 HAZİRAN EN UZUN GÜNDÜZ KAÇ SAAT?

Türkiye’de 21 Haziran 2025’te Yaz Gündönümü sırasında gündüz süresi yaklaşık 15 saate ulaşacak. Güneş’in en erken doğup en geç battığı gün olarak geçer.

İstanbul’da Güneş saat 05.30 civarında doğarken, 20.30 civarında batacak. Bu uzun gündüz süresi, Kuzey Yarım Küre’de Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi’ne (23° 27′ Kuzey enlemi) dik açıyla gelmesiyle mümkün oluyor.

Gündüz süresinin uzunluğu, bulunduğunuz enleme bağlı olarak hafif değişiklik gösterirken kuzeye gidildikçe bu süre daha da uzayabiliyor.

21 Haziran en uzun gündüz kaç saat? Yaz Gündönümü hakkında bildiklerimiz - 1. Resim

YAZ GÜNDÖNÜMÜ'NDE NE OLUR?

Yaz Gündönümü, Kuzey Yarım Küre’de yazın başlangıcı olarak kabul edilir. 21 Haziran 2025’te Güneş’in gökyüzünde en yüksek konumuna ulaştığı an yaşanır.

Bu tarihte,  Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne dik açıyla vurduğu için cisimlerin gölgeleri öğle saatlerinde yılın en kısa halini alır. Kuzey Yaırm Küre'de bu tarih, günlerin uzayıp gecelerin kısaldığı zaman diliminin son günüdür. Bu tarihten sonra günler yavaş yavaş kısalmaya başlar. Yazın başlangıcı olarak kabul edilen 21 Haziran'da sıcaklıkların daha da artacağı bir döneme giriş yapılıyor.

21 Haziran en uzun gündüz kaç saat? Yaz Gündönümü hakkında bildiklerimiz - 2. Resim

21 HAZİRAN NEDEN EN UZUN GÜNDÜZ?

21 Haziran, Dünya’nın eksen eğikliği nedeniyle Kuzey Yarım Küre’de Güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği gün olması nedeniyle en uzun gündüz olur.

Dünya’nın ekseni, Güneş’e göre 23.5 derece eğik olduğu için bu tarihte Kuzey Yarım Küre maksimum gün ışığı alır ve Yengeç Dönencesi’nde Güneş tam tepede görünür.

21 Haziran en uzun gündüz kaç saat? Yaz Gündönümü hakkında bildiklerimiz - 3. Resim

21 HAZİRAN'DA GÜNEY YARIM KÜRE'DE NE OLUR?

Kuzey Yarım Küre'nin tam tersi olarak Güney Yarım Küre’de 21 Haziran'da Kış Gündönümü’dür ve en kısa gündüz ile en uzun gece yaşanır.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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