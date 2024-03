21 Mart İzmir elektrik kesintisi! GEDİZ İzmir elektrik kesintisi listesi! Buca, Bergama, Bornova, Karşıyaka elektrikler ne zaman gelecek?

21 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi arıza takip sorgulama! | İzmir’in bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. İzmirliler ilçelerinde elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek merak ediyor. İzmir’de en başta Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi ve Bornova elektrik kesintisi araştırılıyor. 21 Mart Perşembe Gediz elektrik kesintisi listesi ve planlı kesintiler araştırılıyor. İzmir Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Çiğli, Torbalı, Menemen, Gaziemir, Ödemiş elektrik kesintisi listesi yayınlandı. Peki, İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte, İzmir’deki Kemalpaşa, Menderes, Bergama, Aliağa ve diğer ilçelerin elektrik kesintisi durumu, arıza ve planlı kesintiler listesi…

İzmir elektrik kesintisi 21 Mart! Bugün ve yarınki İzmir GDZ elektrik kesintisi son dakika bilgileri paylaşıldı. İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, neden elektrikler yok soruları cevap buldu. Peki, Gediz elektrik arıza takibi nasıl yapılır? İşte Gediz elektrik arıza takip sorgulama! İzmir Karabağlar, Bornova, Karşıyaka ve Buca elektrik kesintisi bilgileri…

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 MART

İzmir’de ilçelere göre planlı elektrik kesintileri şu şekildedir:

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kurtuluş ( Kale KESTEL 1. Taksim Ar. 1. Turgut Çk. 1. Çk. 2. Bahçe Sk. 2. Taksim Çk. 2. Turgut Çk. 2. Çk. 3. Turgut Çk. 4. Turgutlu Sk. 5. Sk. 806. Sk. 810 9. Cd. Akropol Cd. Akıncılar Çk. Alaattin Paşa Sk. Arzu Sk. Bahçe Sk. Baraj Yolu Damla Sk. Defne Sk. Derya Devlet Su İşleri Bergama Dolaplı Bahçe Sk. Duygu Sk. Gündoğdu Sk. Huzur Sk. Kalaycı Sk. Kata Kata Cd. Kayalık Sk. Kestelli Sk. Kurtuluş Çk. KINIK Lodos Mahmut Şevket Paşa Cd. Okul Sk. Osmaniye Sk. Parmak Batıran Cd. Sipahi Sk. Taksim Cd. Taksim Çk. Tevfikiye Sk. Turgut Sk. Yeni Çeşme Sk. GÖKÇE DEFNE )

Talatpaşa ( 1. Kale Sk. 2. Kale Sk. 2. Çk. Abacıhan Sk. Alan Sk. Alp Sk. Alp Çk. Arif Bey Sk. Arif Bey Çk. Dede Sk. Değirmen Sk. Doğu Çk. Dündar Sk. Ertuğrul Sk. Ertuğrul Çk. Eski Tabakhane Ar. Kadı Ar. Kadı Sk. Kadı Çk. Kale Kale Sk. Kale Çk. Kara Halil Sk. Küçük Alan Sk. Kılıç Ali Sk. Kılıçaslan Sk. KINIK Mahmut Şevket Paşa Cd. Mamut Paşa Çk. Mithatpaşa Sk. Saman Pazarı Saman Pazarı Sk. Tabak Köprü Cd. Tabak Köprü Çk. Tabak Çk. Taksim Cd. Tufan Turan Sk. Yeni Çk. Zafer Sk. Şazelli Sk. )

Barbaros ( Cami Kebir Cd. 4. Çk. 1. Çk. Yılanlı Sk. Uzun Çk. Mermer Direkler Çk. Mermer Direkler Cd. Lökçü İmam Çk. Karabey Çk. )

İslamsaray ( PETEK EGEMEN 910 Şube Sk. Şehit Atilla Yangöz Sk. Mermer Direkler Cd. Kızıl Avlu Cd. Kız Türbesi Cd. KINIK Kireççi Çıkmazı KARANFİL Islamsaray 2 GİZEM Egemen Sk. Dr. Faruk İlker Bergama Hastanesi Değirmen Sk. Adnan Menderes Blv. 909 901. Sk. 908 902 GONCA 914 902 Gizem 914 DURSUN BEY UĞUR 908 930 KIZTÜRBESİ 901 )

Kesinti ID : 3030505

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARŞIYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Atakent ( 2032/2 2031. Sk. 2032. Sk. 2034. Sk. 2034/2. Sk. 2034/4. Sk. 2034/5. Sk. 2034/7. Sk. 2034/8. Sk. 2034/9. Sk. 2035. Sk. FAZIL SAY 2038/1. Sk. 2038/2. Sk. 2032/2 2031. Sk. 2032. Sk. 2034. Sk. 2034/2. Sk. 2034/4. Sk. 2034/5. Sk. 2034/7. Sk. 2034/8. Sk. 2034/9. Sk. 2035. Sk. FAZIL SAY 2038/1. Sk. 2038/2. Sk. 2038/3. Sk. 2038/4. Sk. 2039. Sk. 6370. Sk. 6371. Sk. Atakent Sitesi İçi Yolu Can Atakent Turistik Tesisleri İçi Yolu YALI Selçuk Yaşar Selçuk Yaşar Sk. CENGİZ TOPEL )

Bostanlı ( 1735. Sk. 1809. Sk. 1810. Sk. 1813. Sk. 1821. Sk. NAZAN ÖNCEL CADDESİ 6345. Sk. 6350. Sk. Bestekar Yusuf Nalkesen Sk. Cemal Gürsel Cd. Cengiz Topel Parkı İçi Yolu Sadi Hoşses Parkı İçi Yolu Tarık Dursun Sk. 1811. Sk. 1735. Sk. 1809. Sk. 1810. Sk. 1813. Sk. 1821. Sk. NAZAN ÖNCEL CADDESİ 6345. Sk. 6350. Sk. Bestekar Yusuf Nalkesen Sk. Cemal Gürsel Cd. Cengiz Topel Parkı İçi Yolu Sadi Hoşses Parkı İçi Yolu Tarık Dursun Sk. 1811. Sk. )

Yalı ( 6439. Sk. 6439/1. Sk. 6439/2. Sk. 6440. Sk. 6440/1. Sk. 6440/2. Sk. 6442. Sk. 6445. Sk. 6470/2. Sk. 6485/1. Sk. Caher Dudayev Blv. 6439. Sk. 6439/1. Sk. 6439/2. Sk. 6440. Sk. 6440/1. Sk. 6440/2. Sk. 6442. Sk. 6445. Sk. 6470/2. Sk. 6485/1. Sk. Caher Dudayev Blv. )

Mavişehir ( OPERA CADDESİ Karşıyaka Belediyesi Şehitler Park İçi Yolu OPERA CADDESİ Karşıyaka Belediyesi Şehitler Park İçi Yolu)

Kesinti ID : 3028991

Saat : 1:30 - 1:45

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Parlak ( ÖREN DERESİ OVA İÇİ OVAİÇİ ÖREN DERESİ KÜME EVLER ÇARDAK TEPESİ Parlak Köyü TARLAİÇİ ÇULLU YÜZÜ )

Salman ( BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK DENİZGİREN Salman Köyü Salman Köyü İç Yolu )

Küçükbahçe ( 8107 KÜÇÜKBAHÇE DENİZGİREN EĞRİLİMAN KÜÇÜKBAHÇE Küçükbahçe Denizgiren Küçükbahçe Yolu )

Hasseki ( HASSEKİ Cikmaz Hasseki Yolu Hastayiz Sakıztepe Sitesi İç Yolu Tenha )

Kesinti ID : 3030547

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Merkez ( KUYUCAK CADDESİ 1233 1230 1227 1282 1246 1241 1208 1240 1250 1222 1200 1314 LALE 1204 1316 1236 Şehit Polis Yusuf Çelik Cd. Şehit Hakan Algın Cd. İSTİKLAL Özlerkent Sahil Sitesi Sk. Çiğdem Sk. Çayıriçi Sümbül Sk. Poyraz 1012 Nergis Sk. Menekşe Sk. Leylak Sk. Lale Sk. KUYUCAK Karanfil Sk. Karaburun Gökçe Deniz Sitesi Sk. Gelincik Sk. Eski Pazar Yeri Sk. Emniyet Cd. Defne Sk. Cumhuriyet Cd. Büyükkent Sitesi Yolu Başkomutan Atatürk Aşağı Çeşme Sk. Atatürk Cd. 1318. Sk. 1290. Sk. 1252. Sk. 1203. Sk. 1202 1201. Sk. 1200. Sk. 1225 1200 1222 1264 1203 İzmir Cd. 1262 AŞAĞI ÇEŞME 1298 1243 1231 1226 1215 KUYUCAK 1200 1204 1204 Başkomutan Atatürk 1239 1292 )

İskele ( BODRUM 2247 2256 HARMANYERİ 5 2118 2228 2296 YAĞHANE 2 2280 2290 2276 2275/2 2216 ÇINAR ADA PELİT 2253 2205 SEYRANYÜZÜ DENİZ 2155 IHLAMUR 2175 fesleğen 2220 2233 İsmet Kırant Sk. İskele Cd. İnci Sk. Çınaraltı Zambak Sk. Yağhane 1 Sk. Yaya Yolu Sk. Yasemin Sk. Turgutreis Sk. Tarişbank Sitesi Seyranyüzü Cd. Radika Piri Reis Sk. Papatya Sk. Oruç Reis Sk. ORKİDE Okul Sk. Mine Sk. Liman Cd. Leylak Sk. Kubilay Sk. Karayer Cd. Karaburun Hükümet Cd. Hisarcık Sk. Halil Altın Cd. Gül Sk. Fener Sk. Fehim Aytekin Cd. Ekinece Sk. 2180 Deniz Sk. Deniz 2. Sk. Deliklitaş Cd. Burgaz. Cd. Burgaz Cd. 2270 Bambu Sk. Azmak Cd. Aslanburnu Cd. Akvaryum Sitesi Sk. Akasya Sk. Ada Sk. 2298. Sk. 2255. Sk. 2252. Sk. 2250. Sk. 2215. Sk. 105. Sk. 104. Sk. 103. Sk. 102. Sk. 2230 2207 2207 2298 2235 2279 2247 2235 2214 2292 2115 2241 2236 2259 2235 DEĞİRMEN KUYUCAK 2297 2111 2148 2250 2224 2274 2266 okul BURGAZ )

Kesinti ID : 3030550

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Fırınlı ( Bayındır Yolu Cd. Furunlu Yolu OSMANOĞLU MEVKİİ Osmanoğlu Mevki Sk. Yenice Kuyu Sk. İstasyon Küme Evleri Sk. ESKİ FIRINLI KÖYÜ 3.ÇAYIR )

Karahalilli ( isimsiz Bayındır Yolu Cd. 2.ÇAYIR Cumhuriyet Mevki Sk. DEMİR YOLU Gazi Mevki Sk. 1.ÇAYIR Karahalilli Köyü İç Yolu Karahalilli Yolu OSMANOĞLU MEVKİİ 3.ÇAYIR )

Atatürk ( 717. Sk. ARMAĞAN Ağatır Çk. Bülbül Çk. Filiz Sk. Fırıncı Sk. Gül Çk. Kahraman Sk. KAZIM DİRİK Molla Sk. HAMİDİYE Yeni Sk. Çamlık Sk. Çiçekli Sk. Çınar Sk. İSTASYON Şehit Eray Dağlı Sk. İNÖNÜ)

Cumhuriyet ( CANLI İSTASYON Alibey Sk. Asma Sk. Bahçe Sk. Demirci Sk. KAZIM DİRİK Mehtap Sk. Papatya Sk. Sabribey Sk. Tepe Sk. Ömerbey Sk. İSTASYON İNÖNÜ )

Kesinti ID : 3030590

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ GDZ TELEFON NUMARASI

İzmir elektrik dağıtım şirketi Gediz Elektrik’tir. İzmir’deki elektrik arıza takip ve sorgulama için 186’yı arayarak bulunduğunuz bölgedeki elektrik kesintilerini öğrenebilir, elektrik kesintisinin ne zaman biteceği, arızanın nedeni ve varsa planlanmış kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Gediz Elektrik telefon numarası ise 0232 477 26 00, WhatsApp iletişim numarası ise 0232 186 00 00 ‘dır.