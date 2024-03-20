21 Mart İzmir elektrik kesintisi! GEDİZ İzmir elektrik kesintisi listesi! Buca, Bergama, Bornova, Karşıyaka elektrikler ne zaman gelecek?

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 22:31 - Güncelleme: 20 Mart 2024 22:33 - Güncelleme:

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21 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi arıza takip sorgulama! | İzmir’in bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. İzmirliler ilçelerinde elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek merak ediyor. İzmir’de en başta Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi ve Bornova elektrik kesintisi araştırılıyor. 21 Mart Perşembe Gediz elektrik kesintisi listesi ve planlı kesintiler araştırılıyor. İzmir Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Çiğli, Torbalı, Menemen, Gaziemir, Ödemiş elektrik kesintisi listesi yayınlandı. Peki, İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte, İzmir’deki Kemalpaşa, Menderes, Bergama, Aliağa ve diğer ilçelerin elektrik kesintisi durumu, arıza ve planlı kesintiler listesi…