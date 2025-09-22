Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > 22 Eylül İZSU su kesinti programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

22 Eylül İZSU su kesinti programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
22 Eylül İZSU su kesinti programı: İzmir&#039;de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

22 Eylül 2025 Pazartesi günü İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü güncel su kesintisine dair detayları paylaştı. Bugün İzmir'in 10 farklı ilçesinde planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Kesintiler sabah saatlerinde başlayacak ve gün içerisinde kademeli olarak sona erecektir.

İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan bu yana uygulanan planlı su kesintileri, 30 Eylül'e kadar devam edecektir.

Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte,  İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan planlı su kesintisi programı...

22 Eylül İZSU su kesinti programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 1. Resim

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

İzmir’de planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi gerçekleşecek. Bornova, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karaburun, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Torbalı, Urla ilçelerine su verilemeyecek.

İZSU resmi adresinden yaptığı açıklamada; "Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanmakta, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir. Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

22 Eylül İZSU su kesinti programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 2. Resim

22 EYLÜL İZSU SU KESİNTİ PROGRAMI

İzmir'de planlı su kesintisi uygulaması uzatılmıştır. Kuraklık ve azalan su kaynakları sebebiyle 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanmaya devam ediliyor. Bu uygulama 30 Eylül'e kadar devam edecek.

22 Eylül İZSU su kesinti programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 3. Resim

