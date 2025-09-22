Amasra su kesintisi sorgulama! 22 Eylül Bartın'da sular saat kaçta gelecek?

Dün gece saatlerinde isale hattındaki arıza sebebiyle Bartın ve Amasra’da su kesintisi gerçekleşti. Bartın ve Amasra'da suların saat kaçta geleceği merak konusu oldu.

22 EYLÜL BARTIN'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

22 Eylül 2025 Pazartesi günü Bartın ve Amasra ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Bartın ve Amasra'da su sağlayan isale hattındaki çatlaklar sebebiyle iki merkeze su verilemiyor. Belediye ekipleri, 5 noktada boru yenileme çalışması başlattı.

Sabah saatlerinde başlayan su kesintilerinin 7 saat sürmesi bekleniyor. Özellikle Gökçekıran köyü ve Kirazlıköprü Barajı mevkisinde 5 farklı noktadaki çatlaklar için ekipler çalışma başlattı.

AMASRA SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, “32 kilometrelik içme suyu isale hattımızda 5 adet patlağımız vardı. Bu sabah suyu tahliyeye başladık. Sabah saatlerinde de ekiplerimiz boru patlaklarının bulunduğu 5 alanda çalışma başlattı. Şu ana kadar 5 patlağı onardık. Öğle saatlerinde de çalışmaları tamamlayarak suyun Bartın’a ve Amasra’ya gelmesinin 7 saat sürmesini tahmin ediyoruz. Bu akşam saatlerinden sonra da suyu kent merkezine vermeye başlayacağız” dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla beraber akşam saatleri itibarıyla Bartın kent merkezi ve Amasra ilçesine su verilmesi planlanıyor.