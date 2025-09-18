Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fatsa su kesintisi! Ordu'da sular ne zaman gelecek?

Fatsa su kesintisi! Ordu'da sular ne zaman gelecek?

- Güncelleme:
Fatsa su kesintisi! Ordu&#039;da sular ne zaman gelecek?
18 Eylül 2025 Perşembe

18 Eylül 2025 Perşembe günü Ordu'nun Fasta ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bazı mahallelerde 18 Eylül 2025 Perşembe günü ana şebeke arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Fatsa su kesintisi! Ordu'da sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

ORDU'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ana şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Özellikle Meşebükü, Fatih, Hoylu, Kaleönü, Hamlık, Şerefiye Mahalleleri bu kesintiden etkilenecektir. 

Fatsa' da sular 09:00'da başlayıp 13:00'da gelecektir.

Fatsa su kesintisi! Ordu'da sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

