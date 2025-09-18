Fatsa su kesintisi! Ordu'da sular ne zaman gelecek?

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bazı mahallelerde 18 Eylül 2025 Perşembe günü ana şebeke arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

ORDU'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ana şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Özellikle Meşebükü, Fatih, Hoylu, Kaleönü, Hamlık, Şerefiye Mahalleleri bu kesintiden etkilenecektir.

Fatsa' da sular 09:00'da başlayıp 13:00'da gelecektir.