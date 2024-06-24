24 Haziran İzmir Tire'de su kesintisi 14.00'te bitecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Haziran 2024 09:47 - Güncelleme: 24 Haziran 2024 09:57 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bugün sabah saatlerinde başlayan su kesintisi vatandaşın gündeminde yer alırken ne zaman biteceği merak edildi. İzmir'in Tire ilçesinde birçok mahallede geçerli olan arızanın çalışmaları sürerken kesinti 08.30'da başladı. Sular ne zaman gelecek sorusu ise vatandaşın gündeminde yer aldı. İşte son duruma dair bilgiler...