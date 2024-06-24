24 Haziran İzmir Tire'de su kesintisi 14.00'te bitecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün sabah saatlerinde başlayan su kesintisi vatandaşın gündeminde yer alırken ne zaman biteceği merak edildi. İzmir'in Tire ilçesinde birçok mahallede geçerli olan arızanın çalışmaları sürerken kesinti 08.30'da başladı. Sular ne zaman gelecek sorusu ise vatandaşın gündeminde yer aldı. İşte son duruma dair bilgiler...
24 Haziran günü sabahın erken saatlerinde başlayan arıza çalışmaları sonucu meydana gelen su kesintisinde çalışmalar sürüyor. Ana şebeke patlamasından dolayı oluşan su kesintisinin ne zaman son bulacağı da araştırıldı. İşte kapsadığı mahalleler...
İZMİR TİRE'DE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
24 Haziran günü 08.30'da başlayan kesintinin sebebi ana boru patlaması olurken birçok mahallede kesintiye sebep oldu.
TURAN, KETENCİ, İBNİ MELEK, ATATÜRK, FATİH, TOKİ, ADNAN MENDERES, HÜRRİYET, CUMHURİYET, 4 EYLÜL, İPEKÇİLER, İHSANİYE mahallelerinde geçerli olan kesintinin çalışmaları sürerken 14.00'te son bulması bekleniyor.
Bayraklı'da MANSUROĞLU, MANAVKUYU mahallelerinde branşman arızası olurken 11.15'te bitecek.
Bugün Bergama'da müteahhit çalışması nedeniyle oluşan kesinti 17.00'da son bulurken, Foça'nın FEVZİ ÇAKMAK, FATİH mahallelerinde sular 12.00'de gelecek.
24 HAZİRAN İZMİR SU KESİNTİLERİ
Karşıyaka'da Aksoy mahallesinde kesinti ana boru arızasından olurken 10.20'de son bulacak. Menderes Çileme'de de ana boru arızası olurken 12.30 itibarı ile sona erecek.
24 Haziran günü Menemen 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL, İSTİKLAL mahallelerinde oluşan arıza elektrikten kaynaklı olurken 10.30'da bitecek.
Ödemiş Uzundere'deki çalışma pompa arızası nedeniyle olurken 14.00'te bitmesi bekleniyor.
Seferihisar Atatürk'te elektrik arızasından oluşan sorunun çalışmaları ise 10.00 itibarıyla son bulacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi