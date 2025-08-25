25 Ağustos Gelin Evi puan durumu merak ediliyor! Sevgi hanım kaç puan aldı?

Ekranların sevilen yarışması Gelin Evi, Buse Varol'un sunumuyla 25 Ağustos Pazartesi saat 12:30'da Show TV'de yayınlandı. Bu sezonda yarışmaya katılan tüm yarışmacılara bir çeyrek altın verilecek. Haftalık büyük ödül ise 150.000 TL olarak belirlendi.

Gelin Evi programına yarışmacı olarak katılan Sevgi Hanım'ın kaç puan aldığı arama motorlarında sorgulatılıyor.

25 AĞUSTOS SEVGİ HANIM KAÇ PUAN ALDI?

25 Ağustos Pazartesi günü Show TV ekranında yer alan Gelin Evi programında Sevgi Hanım dikkatleri üzerine çekti. Evinin tasarımı başta olmak üzere yemeklerine kadar her şey konuşuldu.

Günün sonunda Sevgi Hanım, Duygu, Dilara, Pervin ve Rufiye Hanım'dan 2 aldı. Sevgi Hanım toplamda 8 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

GELİN EVİ SEVGİ HANIM KİMDİR?

25 Ağustos Pazartesi günü yarışan Gelin Evi programında yarışan Sevgi Işık 1 yıllık evlidir. 3 aylık çocuğu olan Sevgi Hanım, Azerbaycanlıdır.

Sezonun ilk bölümünde Kafkas dansı gösterisiyle misafirlerini karşılayan Sevgi Hanım hem Azerbaycan hem de eşi Erzurum yöresine ait lezzetlerle ön plana çıkan bir yarışmacıdır.