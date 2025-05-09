28 şehir yavaş yavaş çöküyor: Bilim insanları haritayla açıkladı

ABD'nin 28 büyük şehri, yeraltı suyu çekilmesiyle yılda 2-10 mm çöküyor. New York'tan Houstan'a 34 milyon insan ve altyapı büyük risk altında.

Virginia Tech araştırmacıları, uydu radar ölçümleriyle ABD’nin en kalabalık 28 şehrinin çöktüğünü ortaya koydu. New York, Chicago, Houston ve Dallas gibi metropollerde, şehir alanlarının en az yüzde 20’si, bazı bölgelerde ise yüzde 65’i batıyor.

28 ŞEHİR YAVAŞ YAVAŞ ÇÖKÜYOR

Virginia Tech’teki bir grup araştırmacı, ABD’nin 28 büyük şehrinde çökme oranlarını haritalandırdı.

Çalışma, Houston’ın en hızlı çöken şehir olduğunu ortaya koyarken şehrin yüzde 42’si yılda 5 mm’den fazla, yüzde 12’si ise 10 mm’den fazla batıyor.

New York’ta LaGuardia Havalimanı, Chicago’da şehir merkezinin büyük bölümü, Dallas ve Denver’da ise yüzde 98’e varan alanlar çökme riskiyle karşı karşıya.

Çökmenin yüzde 80’i, yeraltı suyunun çekilmesiyle ilişkilendiriliyor. Özellikle Teksas’ta tarım, sanayi ve şehirleşme için yoğun su kullanımı bu sorunu körüklediği vurgulandı.

Kıyı şehirlerinde, iklim değişikliğiyle yükselen deniz seviyeleri çökmeyi daha tehlikeli hale getiriyor. Örneğin, San Francisco’da Treasure Island ve New York’ta Jamaica Bay gibi bölgeler, yüksek çökme oranlarıyla dikkat çekti.

Araştırmacılar, çökmenin yavaş ama durdurulmaz bir tehdit olduğunu ve şehirlerin acilen yeraltı suyu yönetimine odaklanması gerektiğini belirtiyor.

YOLLAR, KÖPRÜLER VE HAVALİMANLARI ÇÖKEBİLİR

Çökme, özellikle farklı oranlarda gerçekleştiğinde altyapıyı ciddi şekilde tehdit ediyor. New York’ta LaGuardia Havalimanı’nın yılda 5 mm çökmesi risk oluşturuyor.

Houston’da, 2017’deki Harvey Kasırgası sırasında çöken alanların yüzde 85’i, drenaj sistemlerinin bozulmasıyla sel felaketini ağırlaştırdı.

Çalışma, 29 binden fazla binanın yüksek riskli bölgelerde olduğunu ve bu şehirlerdeki yoğun nüfusun (34 milyon) tehlikeyi artırdığını vurguladı.

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NELER YAPILABİLİR?

Çözüm için öneriler arasında yeraltı suyu çekimini azaltacak yönetim politikaları, altyapı dayanıklılık planlamasının güçlendirilmesi ve çökme izleme sistemlerinin yaygınlaştırılması yer alıyor.

California’daki Coachella Vadisi ve Çin’deki Pekin gibi bölgeler, suyun yeraltı akiferlerine geri pompalanmasıyla çökmeyi yavaşlattı. Ancak her şehrin jeolojik yapısı farklı çözümler gerektiriyor.

Araştırmacılar, şehir planlamacılarına ve hükümetlere, riskli bölgelerde önlem alma çağrısı yapıyor. Uzun vadede, iklim değişikliğiyle mücadele ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı krizi hafifletmenin bir yolu olarak görülüyor.