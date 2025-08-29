29 Ağustos resmi tatil mi?
"29 Ağustos resmi tatil mi?" sorusu çalışanların gündeminde yer almayı devam ediyor. 30 Ağustos'ta vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak kullanabilecek. Ayrıca kamu kurumları kapalı olurken çalışanlar ise mesai ücretini alacak.
"29 Ağustos resmi tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu sene, Ramazan Bayramı tatili, 9 güne yükseltildi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ise hafta ortasına denk gelmişti.
29 Ağustos Cuma günü ise çalışanlar resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...
29 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
29 Ağustos resmi tatil değildir. Bu kapsamda da yarım gün olmamaktadır.
RESMİ TATİLLERDE KAPALI OLAN YERLER NELER?
Resmi tatillerde okullar ve üniversite gibi eğitim kurumları kapalı olur. Eczaneler nöbetçi olarak hizmet verir ve hastanelerin acil servisleri açık olacak. Aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) kapalıdır.
Resmi tatilde kapalı olan diğer işletmeler şu şekildedir;
- Belediyeler
- Muhtarlıklar
- Valilikler
- Kaymakamlıklar
- Kargo firmaları
- Nüfus müdürlükleri
- Noterler (nöbetçi noterler hariç)
- Bankalar
2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe
Ramazan Bayramı Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı
Kurban Bayramı Arife – 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı1. Gün – 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün – 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün – 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün – 9 Haziran 2025 Pazartesi
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba