29 Ekim resmi tatil mi? Geri sayım başladı, '28 Ekim yarım gün mü' diye aratılıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi, 28 Ekim yarın gün mü, tam gün mü tatil? diye aramalar başladı. En çok soruşturulanlardan biri de 29 Ekim resmi tatil mi sorusu oldu. Özellikle çalışanlar ve izin kullanmak isteyenler resmi tatilleri yakından takibe alıyor. Peki 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? İşte detaylar...

29 EKİM HANGİ GÜN, RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise yurdumuzda resmi tatil olarak kutlanır.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği gün olan 29 Ekim Ulusal Bayramdır. Bugün her yerde resmi tatildir. Onun dışında 28 Ekim merak konusu oldu, salı gününe denk geliyor. İnsanlar 28 Ekim yarım gün mü değil mi? diye araştırıyor. Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün mesai alır.