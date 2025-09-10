Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 29 Ekim resmi tatil mi? Geri sayım başladı, '28 Ekim yarım gün mü' diye aratılıyor

29 Ekim resmi tatil mi? Geri sayım başladı, '28 Ekim yarım gün mü' diye aratılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
29 Ekim resmi tatil mi? Geri sayım başladı, &#039;28 Ekim yarım gün mü&#039; diye aratılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı. 29 Ekim bu sene çarşamba gününe denk geliyor. Tatil planı yapmak isteyen çalışanlar ise 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü, 1,5 gün mü tatil olacak? diye merak ediyor. 2025'in son milli bayramı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı, işte detaylar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi, 28 Ekim yarın gün mü, tam gün mü tatil? diye aramalar başladı. En çok soruşturulanlardan biri de 29 Ekim resmi tatil mi sorusu oldu. Özellikle çalışanlar ve izin kullanmak isteyenler resmi tatilleri yakından takibe alıyor. Peki 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? İşte detaylar... 

29 EKİM HANGİ GÜN, RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene  Çarşamba gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise yurdumuzda resmi tatil olarak kutlanır.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği  gün olan 29 Ekim Ulusal Bayramdır. Bugün her yerde resmi tatildir. Onun dışında 28 Ekim merak konusu oldu, salı gününe denk geliyor. İnsanlar 28 Ekim yarım gün mü değil mi? diye araştırıyor. Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün mesai alır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da rezidansta dehşet! 20 yaşındaki kız ölü bulundu, katil tanıdık...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güneş tutulması ne zaman? Kısmi Güneş tutulması için nefesler tutuldu - HaberlerGüneş tutulması ne zaman? Kısmi Güneş tutulması için nefesler tutulduBu akşam kimin hangi takımın maçı var, saat kaçta? 10 Eylül 2025 maç programı belli oldu - HaberlerBu akşam kimin hangi takımın maçı var, saat kaçta? 10 Eylül 2025 maç programı belli olduTamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu mu? - HaberlerTamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu mu?Burak Sevinç öldü mü, yaşıyor mu? - HaberlerBurak Sevinç öldü mü, yaşıyor mu?İsmail Küçükkaya Halk TV'den ayrıldı mı? - Haberlerİsmail Küçükkaya Halk TV'den ayrıldı mı?Ceyhun Mengiroğlu kimdir, evli mi? İşte kariyeri ve oynadığı diziler! - HaberlerCeyhun Mengiroğlu kimdir, evli mi? İşte kariyeri ve oynadığı diziler!
Sonraki Haber Yükleniyor...