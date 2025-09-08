Yeni eğitim öğretim yılı heyecanıyla başlayan 2025-2026 dönemi tatil günleri ve çalışma takvimi belli oldu. Okulların 8 Eylül 2025'te açılmasıyla birlikte kasım ve nisan ara tatil tarihleri merak edildi. Peki, Okullarda kasım tatili ne zaman? İşte, detaylar...

OKULLARDA KASIM TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okullarda Kasım tatili, yani birinci dönem ara tatili, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayıp 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.

MEB'in resmi takvimine göre, bu ara tatil tüm ilkokul, ortaokul ve lise kademelerini kapsıyor.

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Okullarda Nisan ara tatili, yani ikinci dönem ara tatili, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okullar, 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanarak yaz tatiline girecek.