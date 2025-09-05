MEB yatılı pansiyon sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeni öğretim yılı okul öncesi ve 1. sınıfların uyum haftası ile başladı. Diğer sınıflar da bu hafta açılacak. Evlerinden uzakta okuyanlar, yatılı pansiyonlarda kalmayı tercih ediyor. Bu sebeple aileler, çocuklarını Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarının yatılı pansiyonlarına gönderiyor. Ancak bunun için başvuru yapılması gerekiyor. Peki yatılı pansiyon başvuruları son gün ne zaman, yatılı pansiyon sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

YATILI PANSİYON BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB, yatılı pansiyon başvuruları 1-4 Eylül tarihleri arasında yapıldı.

MEB YATILI PANSİYON SONUÇLARI AÇIKLANDI?

MEB'e Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği kapsamında değerlendirmesi yapıldı. Böylelikle kesin kayıt hakkı kazananlar belirlendi. Yatılı pansiyon sonuçları 5 Eylül'de açıklandı.

YATILI PANSİYON SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru yapan öğrenciler, e-Devlet üzerinden yatılı pansiyon başvuru sonuçlarını öğrenebilir.