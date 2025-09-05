Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MEB yatılı pansiyon sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB yatılı pansiyon sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB yatılı pansiyon sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı yatılı pansiyon başvuruları 4 Eylül itibariyle tamamlandı. MEB yatılı pansiyon sonuçlarının ne zaman açıklanacağı tarih de belli oldu. İşte detaylar…

Yeni öğretim yılı okul öncesi ve 1. sınıfların uyum haftası ile başladı. Diğer sınıflar da bu hafta açılacak. Evlerinden uzakta okuyanlar, yatılı pansiyonlarda kalmayı tercih ediyor. Bu sebeple aileler, çocuklarını Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarının yatılı pansiyonlarına gönderiyor. Ancak bunun için başvuru yapılması gerekiyor.  Peki yatılı pansiyon başvuruları son gün ne zaman, yatılı pansiyon sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar... 

YATILI PANSİYON BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB, yatılı pansiyon başvuruları 1-4 Eylül tarihleri arasında yapıldı. 

MEB YATILI PANSİYON SONUÇLARI AÇIKLANDI?

MEB'e Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği kapsamında değerlendirmesi yapıldı. Böylelikle kesin kayıt hakkı kazananlar belirlendi. Yatılı pansiyon sonuçları 5 Eylül'de açıklandı.

YATILI PANSİYON SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru yapan öğrenciler, e-Devlet üzerinden yatılı pansiyon başvuru sonuçlarını öğrenebilir. 

 

 

