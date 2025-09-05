Okullarda ilk ders saat kaçta? İstanbul için son dakika kararı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim takvimiyle, okulların açılış tarihi açıklanmıştı. Yaz tatili sona erdi. Milyonlarca öğrenci 8 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Hem öğrenciler hem de veliler internetten ilk ders saat kaçta başlayacak diye aramalara başladı. Öte yandan İstanbul Valiliği son dakika karar aldı, az önce açıklama geldi. İstanbul'da okulların ders başı yapacağı saat belirlendi. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA İLK DERS SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da okullarda pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim verileceğini açıkladı. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi. Valilik son düzenlemeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde tarihler paylaşılmıştı. Buna göre okullar eğitime 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

▪️ Birinci dönem ara tatili zamanı: 10-14 Kasım 2025

▪️ Yarıyıl (Sömestr) tatili zamanı: 26 Ocak - 6 Şubat 2026

▪️ İkinci dönem ara tatili zamanı: 6-10 Nisan 2026

▪️ 2025-2026 Eğitim Yılı Kapanışı: 19 Haziran 2026