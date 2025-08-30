30 Ağustos'ta İZBAN ücretsiz mi?

"10257 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 30 Ağustos Zafer Bayramı süresince yolcularımız seferlerimizden ücretsiz olarak yararlanabilecektir. Uygulama, 30Ağustos Cumartesi günü ilk sefer ile başlayacak olup, günün son seferine kadar devam edecektir ve Aliağa'dan Selçuk'a kadar tüm hattımızda geçerlidir."

