30 Ağustos'ta İZBAN ücretsiz mi?
Geçtiğimiz günlerde 30 Ağustos’ta toplu taşıma ile ilgili alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı. İzmirliler, 30 Ağustos'ta İZBAN ücretsiz olup olmadığını araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin açıklama İZBAN'dan geldi.
30 Ağustos’ta resmi tatildir. Ayrıca hafta sonuna yani Cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle birçok kişi çalışmayacak. Bu nedenle seyahat edecekler ise toplu taşıma araçlarının ücret durumunu araştırmaya başladı.
Özellikle İzmir'de yaşayan vatandaşlar, "30 Ağustos'ta İZBAN ücretsiz mi?" sorusuna cevap arıyor.
30 AĞUSTOS'TA İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?
İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. İZBAN tarafından yapılan resmi açıklamayla beraber 30 Ağustos'ta İZBAN ücretsizdir.
Konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi;
📍 10257 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 30 Ağustos Zafer Bayramı süresince yolcularımız seferlerimizden ücretsiz olarak yararlanabilecektir.— İZBAN (@uzunyolunkisasi)
Uygulama, 30Ağustos Cumartesi günü ilk sefer ile başlayacak olup, günün son seferine kadar devam edecektir ve Aliağa'dan Selçuk'a… pic.twitter.com/mZrwNIokYE