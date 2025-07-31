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31 Temmuz Bolu elektrik kesintisi sorgulama: SEDAŞ uyardı, Bolu'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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31 Temmuz Bolu elektrik kesintisi sorgulama: SEDAŞ uyardı, Bolu&#039;da elektrikler ne zaman gelecek?
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31 Temmuz 2025 Perşembe günü Bolu'da elektrik kesintisi uygulanacak. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve yenileme çalışmalar kapsamında Sakarya'nın bazı ilçelerinde enerjinin geçici olarak kesileceğini duyurdu. Peki, Bolu'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, Bolu elektrik kesintisi...

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Bolu’nun birçok ilçe ve mahallesinde elektrik kesintileri uygulanacak.

Bolu'da yaşanacak elektrik kesintileri bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Peki Bolu'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte ayrıntılar...

31 Temmuz Bolu elektrik kesintisi sorgulama: SEDAŞ uyardı, Bolu'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

BOLU'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bolu'nun bazı ilçe ve mahallelerinde elektrikler 17:00, 13:00 ve 13:30 saatleri arasında gelecektir. 

Bolu'nun Mengen, Mudurnu, Dörtdivan, Göynük ve Merkez ilçelerinde 31 Temmuz 2025 Perşembe günü 09:00-17:00, 09:30-13:00, 09:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleşecektir.

31 Temmuz Bolu elektrik kesintisi sorgulama: SEDAŞ uyardı, Bolu'da elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

31 TEMMUZ BOLU ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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