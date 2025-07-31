31 Temmuz Bolu elektrik kesintisi sorgulama: SEDAŞ uyardı, Bolu'da elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
31 Temmuz 2025 Perşembe günü Bolu'da elektrik kesintisi uygulanacak. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve yenileme çalışmalar kapsamında Sakarya'nın bazı ilçelerinde enerjinin geçici olarak kesileceğini duyurdu. Peki, Bolu'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, Bolu elektrik kesintisi...
SEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Bolu’nun birçok ilçe ve mahallesinde elektrik kesintileri uygulanacak.
Bolu'da yaşanacak elektrik kesintileri bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Peki Bolu'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte ayrıntılar...
BOLU'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Bolu'nun bazı ilçe ve mahallelerinde elektrikler 17:00, 13:00 ve 13:30 saatleri arasında gelecektir.
Bolu'nun Mengen, Mudurnu, Dörtdivan, Göynük ve Merkez ilçelerinde 31 Temmuz 2025 Perşembe günü 09:00-17:00, 09:30-13:00, 09:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleşecektir.
31 TEMMUZ BOLU ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|77820
|BOLU
|MENGEN
|BAŞYELLİCE, DEGIRMENYANI, GERIS, KÖPRÜBAŞI, MERKEZ, TAŞAN, YELLİCEDEMİRCİLER
|BASYELLICE MERKEZ KÖY YOLU, BAŞYELLİCE KÖYÜ YOLU, BAŞYELLİCE YOLU, DEGIRMENYANI MAHALLE YOLU, GERIS MAHALLE YOLU, KÖPRÜBAŞI KÖYÜ YOLU, YELLICEDEMIRCILER KÖY YOLU, YELLİCEDEMİRCİLER, YELLİCEDEMİRCİLER KÜME EVLERİ
|31.07.2025
|09:00
|17:00
|77908
|BOLU
|MUDURNU
|KARACASUMANDIRA
|KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA MERKEZ, SAROT TERMAL DEVREMÜLK EVLERİ
|31.07.2025
|09:30
|13:00
|77909
|BOLU
|MUDURNU
|YENIMAHALLE
|ESENKAYA KÖYÜ YOLU, ESENKAYA YENİ MAHALLE
|31.07.2025
|09:30
|12:00
|77910
|BOLU
|DÖRTDİVAN
|YUKARISAYIK, YUKARISAYIK MERKEZ
|YUKARISAYIK KÖYÜ YOLU, YUKARISAYIK MERKEZ KÖY YOLU
|31.07.2025
|09:30
|17:30
|77912
|BOLU
|GÖYNÜK
|KILLER, KİLLER, MUSTANLAR, MUSTANLAR MERKEZ, N KENDISI
|KILAVUZLAR KÖY YOLU, KILLER MAHALLE YOLU, MUSTANLAR KÖY YOLU, MUSTANLAR KÖYÜ KİLLER MAH, MUSTANLAR KÖYÜ YOLU
|31.07.2025
|09:30
|12:30
|77913
|BOLU
|MERKEZ
|ÇAYIRKÖY, KÖPRÜCÜLER, MERKEZ
|2 SK, 2 SK SK., 3 SK, 3 SK SK., 4 SK SK., ANA CD-1., ANA CD-1. SK., ÇAYIRKÖY KÖYÜ YOLU, KÖPRÜCÜLER - ÇAYIRKÖY YOLU, KÖPRÜCÜLER KÖYÜ, KÖPRÜCÜLER KÖYÜ YOLU, KÖPRÜCÜLER YOLU, KÖPRÜCÜLER-YAMAN, KÖPRÜCÜLER-YAMAN SK.
|31.07.2025
|09:30
|13:30
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin