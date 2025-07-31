31 Temmuz Bolu elektrik kesintisi sorgulama: SEDAŞ uyardı, Bolu'da elektrikler ne zaman gelecek?

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Bolu’nun birçok ilçe ve mahallesinde elektrik kesintileri uygulanacak.

Bolu'da yaşanacak elektrik kesintileri bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Peki Bolu'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte ayrıntılar...

BOLU'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bolu'nun bazı ilçe ve mahallelerinde elektrikler 17:00, 13:00 ve 13:30 saatleri arasında gelecektir.

Bolu'nun Mengen, Mudurnu, Dörtdivan, Göynük ve Merkez ilçelerinde 31 Temmuz 2025 Perşembe günü 09:00-17:00, 09:30-13:00, 09:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleşecektir.