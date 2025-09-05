Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > 5 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Hafta finalinde elenen isim belli oldu!

5 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Hafta finalinde elenen isim belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
5 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Hafta finalinde elenen isim belli oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta 5 Eylül Cuma tarihli bölümünde heyecan dorukta. 10 altın bileziği kazanan, elenen ve günün birincisi olan isimler netleşti. Tuğba, Miyase, Hanife ve Zehra arasındaki kıyasıya rekabet izleyiciyi ekran başına kilitlerken 1-5 Eylül haftasında yarışmaya veda eden gelin belli oldu. İşte, 5 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kazanan isim...

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta 8. sezonuyla haftaya başladı. 5 Eylül tarihli bölümde kimlerin yüksek puanlar aldığı, çeyrek altını ve 10 altın bileziği kazanan isimler merak edilirken yarışmaya bir gelin veda edecek.

5 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 5 Eylül Cuma günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar, Miyase, Tuğba, Zehra ve Hanife  arasında birincilik yarışında son güne gelindi.

Puan durumuna göre elenen isim bugün belli olurken 10 bileziği kazanmak için Gelinim Mutfakta programında gelinler, en iyi yemeği yapmak için maharetlerini sergiledi. 

Bugün verilen yemek tarifine ve kuralları tam olarak yerine getiremeyen Zehra ve Tuğba eksi 2 ceza puanı aldı.

5 Eylül Gelinim Mutfakta 10 altın bileziği kazanan isim Tuğba oldu. Tuğba, 8. sezonun ilk bileziklerini kazandı.

5 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Hafta finalinde elenen isim belli oluyor - 1. Resim

5 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Hafta finalinde kazananın 10 altın bilezik aldığı Gelinim Mutfakta programında gelinler, verilen tarifi en iyi şekilde yaparak kaynanalardan yüksek puan almaya çalışıyor. Günün puan durumu haftalık puan tablosunun belirlenmesinde rol oynuyor. 

5 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu:

Hanife: 15

Miyase: 13

Tuğba: 12

Zehra: 11

5 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Hafta finalinde elenen isim belli oldu! - 2. Resim

1-5 Eylül Gelinim Mutfakta haftalık puan tablosu:

Tuğba: 84

Miyase: 82

Hanife: 62

Zehra: 51

5 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

8. sezonun ilk haftasında yarışmaya en az puanı toplayarak veda eden gelin Zehra oldu. 

5 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Hafta finalinde elenen isim belli oldu! - 3. Resim

5 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Günün birincisi olarak çeyrek altını kazanan gelin Hanife oldu. 

 

