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850'li numara ile Vakıflar Genel Müdürlüğü dolandırıcılığı... 850 ile başlayan numaralar güvenilir mi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
850&#039;li numara ile Vakıflar Genel Müdürlüğü dolandırıcılığı... 850 ile başlayan numaralar güvenilir mi?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

0 850 ile başlayan numaralar kime ait, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. '0850' numaralar ise vatandaşın kâbusu olmaya devam ediyor. Konu üzerine Şikayetvar'a şikayet yağıyor. 850 nerenin kodu, sorusu hız kazandı. Son olarak bazı dolandırıcılar, 'Vakıflar Genel Müdürlüğü' gibi kurumların adını kullanarak vatandaşlara ulaşıyor ve 'sosyal yardım başvurusu' gibi bahanelerle kişisel bilgilerini topluyor. Peki, 0850li numaralar nereye şikayet edilir? İşte, 0850 ile başlayan numaraları sorgulama, engelleme

850 ile başlayan numaralar güvenilir mi ,sorusu gündem oldu. 0850'li numaralar yıllardır vatandaşların kâbusu olmaya devam ediyor. Dolandırıcıların son taktiği ise 'Vakıflar Genel Müdürlüğü' oldu. Peki, 0850 ile başlayan numara neden arar? Telefon dolandırıcılığı nereye şikayet edilir? 850'li numaralar nasıl engellenir?

850'li NUMARA İLE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOLANDIRICILIĞI

Tüketici çözüm platformu Şikayetvar'a yapılan şikayetlerin sayısı arttı. Dolandırıcıların bir uygulama indirip oradan gerekli kimlik bilgilerinin girişi, yüz taraması ve kimlik kartı taraması sonrası kayıt ettikleri belirlendi. Ardından banka hesaplarının mobil uygulamasından kendilerine 150 TL gönderildiği ve 140 TL'nin geri gönderilip kayıt olunan uygulamanın silinmesi talebinde bulunulduğu bildirildi.Vatandaşlara bu şikâyetin benzeri olarak nakit yardımı kazandıkları ve her ay 2-3 bin lira arası değişen ödeme yapılacağını belirtip telefonlarda bulunan NFC uygulamasının aktif edilmesini istedikleri de öğrenildi.

850'li numara ile Vakıflar Genel Müdürlüğü dolandırıcılığı... 850 ile başlayan numaralar güvenilir mi? - 1. Resim

0850' Lİ NUMARALAR NEREYE ŞİKAYET EDİLİR? 

0850'li numaraları şikayet etmek için 120'yi arayabilirsiniz.

0850' Lİ NUMARALAR NASIL ENGELLENİR?

Play Store'dan Phone By Google uygulamasını indiriyorsunuz. Spam arama geldiğinde ekranda kırmızı olarak gösteriyor. onu da görmek istemiyorum derseniz ayarlar kısmında "caller id ve spam" sekmesinden "filter spam calls" seçeneğini seçmelisiniz.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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