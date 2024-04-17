A101'de 18 Nisan Perşembe günü Apec APX5 150 cc Maxi Scooter 64,990 TL fiyatla satışa sunulacak

A101, APEC Elektrikli Motor için kampanyasını başlattı. 18 Nisan Perşembe itibariyle Apec APX5 150 cc Maxi Scooter satışa çıktı. Peki A101 elektrikli scooterın fiyatı ne kadar? A101'de motosiklet var mı? A101 Scooter ne zamana kadar satılacak 2024? Apec APX5 150 cc Maxi Scooter ehliyet ister mi? A101 Toshiba Tv geldi mi? İşte A101 18 Nisan 2024 aktüel kataloğu...

A101 18 Nisan 2024 kataloğu tanıtımı merak ediliyor. A101 de motosiklet var mı, sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. A101'e ucuza Maxi Scooter geldi. Peki, Apec APX5 150 cc Maxi Scooter A101 ne zaman gelecek, geldi mi? A101 Toshiba Tv geldi mi? İşte A101 tarafından satılacak Apec APX5 150 cc Maxi Scooter fiyatı ve özellikleri…

A101, APEC APX5 150 CC MAXİ SCOOTER 64,990 TL

A101, Apec APX5 150 cc Maxi Scooter satacak. A101, 18 Nisan Perşembe itibariyle 65 bin TL’ye motosiklet satışa çıkardı. A101 market 18 Nisan Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

A101 Nisan ayı indirimlerine devam ediyor. 18 Nisan 2024'te yayınlanan katalog, birbirinden çeşitli ürünlerle dolu.

18 Nisan A101 markete Apec APX5 150 cc Maxi Scooter, 64,990 TL fiyatla satışa sunulurken Toshiba Tv 25.999 TL fiyatla katalogda yer aldı.

APEC APX5 150 CC MAXİ SCOOTER FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

18 Nisan Perşembe itibariyle A101 tarafından satışa sunulacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter adlı L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm.

APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi. A101, bu motosikleti Kasım 2023'te 59 bin 990 TL'ye satmıştı.

APEC APX5 150 CC MAXİ SCOOTER EHLİYET İSTER Mİ?

150 CC, 200 CC, 250 CC, 300 CC, 450 CC, 500 CC ve 550 CC araçları kullanmak isteyen sürücüler A2 ehliyeti almalıdır.