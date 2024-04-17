Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > A101'de 18 Nisan Perşembe günü Apec APX5 150 cc Maxi Scooter 64,990 TL fiyatla satışa sunulacak

A101'de 18 Nisan Perşembe günü Apec APX5 150 cc Maxi Scooter 64,990 TL fiyatla satışa sunulacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
A101&#039;de 18 Nisan Perşembe günü Apec APX5 150 cc Maxi Scooter 64,990 TL fiyatla satışa sunulacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A101, APEC Elektrikli Motor için kampanyasını başlattı. 18 Nisan Perşembe itibariyle Apec APX5 150 cc Maxi Scooter satışa çıktı. Peki A101 elektrikli scooterın fiyatı ne kadar? A101'de motosiklet var mı? A101 Scooter ne zamana kadar satılacak 2024? Apec APX5 150 cc Maxi Scooter ehliyet ister mi? A101 Toshiba Tv geldi mi? İşte A101 18 Nisan 2024 aktüel kataloğu...

A101 18 Nisan 2024 kataloğu tanıtımı merak ediliyor. A101 de motosiklet var mı, sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. A101'e ucuza Maxi Scooter geldi. Peki, Apec APX5 150 cc Maxi Scooter  A101 ne zaman gelecek, geldi mi? A101 Toshiba Tv geldi mi? İşte A101 tarafından satılacak Apec APX5 150 cc Maxi Scooter  fiyatı ve özellikleri…

A101'de 18 Nisan Perşembe günü Apec APX5 150 cc Maxi Scooter 64,990 TL fiyatla satışa sunulacak - 1. Resim

A101, APEC APX5 150 CC MAXİ SCOOTER 64,990 TL 

A101, Apec APX5 150 cc Maxi Scooter satacak. A101, 18 Nisan Perşembe itibariyle 65 bin TL’ye motosiklet satışa çıkardı. A101 market 18 Nisan Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

A101 Nisan ayı indirimlerine devam ediyor. 18 Nisan 2024'te yayınlanan katalog, birbirinden çeşitli ürünlerle dolu. 

18 Nisan A101 markete Apec APX5 150 cc Maxi Scooter, 64,990 TL fiyatla satışa sunulurken  Toshiba Tv 25.999 TL fiyatla katalogda yer aldı.

APEC APX5 150 CC MAXİ SCOOTER FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

18 Nisan Perşembe itibariyle A101 tarafından satışa sunulacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter adlı L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm.

APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi. A101, bu motosikleti Kasım 2023'te 59 bin 990 TL'ye satmıştı.

A101'de 18 Nisan Perşembe günü Apec APX5 150 cc Maxi Scooter 64,990 TL fiyatla satışa sunulacak - 2. Resim

APEC APX5 150 CC MAXİ SCOOTER EHLİYET İSTER Mİ?

150 CC, 200 CC, 250 CC, 300 CC, 450 CC, 500 CC ve 550 CC araçları kullanmak isteyen sürücüler A2 ehliyeti almalıdır. 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail açıklaması: Operasyon sınırlı tutuldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsmet İnönü'nün Ankara'daki evi 20 Nisan - 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında ziyarete açılacak - Haberlerİsmet İnönü'nün Ankara'daki evi 20 Nisan - 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında ziyarete açılacakSuphiye Orancı'nın çocukları kim, kaç çocuğu var? - HaberlerSuphiye Orancı'nın çocukları kim, kaç çocuğu var?Ebrar Karakurt Rusya takımı Lokomotiv Kaliningrad'da oynamakta! Dinamo Moskova olayı nedir? - HaberlerEbrar Karakurt Rusya takımı Lokomotiv Kaliningrad'da oynamakta! Dinamo Moskova olayı nedir?TUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 Çarşamba günü açıklandı! TUS sınav sonucu sorgulama ekranı - HaberlerTUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 Çarşamba günü açıklandı! TUS sınav sonucu sorgulama ekranıMetin Akpınar'ın kızının annesi Suphiye Orancı kimdir? - HaberlerMetin Akpınar'ın kızının annesi Suphiye Orancı kimdir?Bakan Işıkhan duyurdu! Asgari ücrete ara zam yapılmayacak - HaberlerBakan Işıkhan duyurdu! Asgari ücrete ara zam yapılmayacak
Sonraki Haber Yükleniyor...