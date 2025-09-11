Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? MEB AÖL 1. dönem kayıt tarihleri

AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri en çok araştırılan konular arasındadır. Lise eğitimlerini tamamlamayanlar yeni kayıt süreciyle birlikte başvuruda bulunabiliyor.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri MEB tarafından yayımlanan kılavuzlara göre gerçekleşecektir. Öğrenciler, ücret ödemesini ilgili bankalara yaptıktan sonra kayıt ya da kayıt yenileme işlemini tamamlayabilecek. İşte, AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihlerine dair detaylar...

AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri şu an için belli değildir. Kısa süre içinde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

2025 yılı için 3. dönem sınav sonuçlar belli oldu. Öğrenciler 23 Ağustos - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında ek sınava katılacak. Kayıt ve kayıt yenileme başvurularının ise eylül ayının başında olacağı tahmin ediliyor.

AÇIK LİSE KAYITLARI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Açık lise kayıtlarına başvuru yapabilmek için ilk olarak MEB'in belirlediği yeni kayıt ücretini Ziraat Bankası, Halk Bank şubelerine yatırmak gerekiyor.

Öğrenci, ilgili belgeleri hazırladıktan sonra en yakın irtibat bürosuna gidilerek sisteme kayıt yaptırabilir. Ön kayıt durumu aktif olan öğrenciler, kendilerine verilen şifre ve öğrenci numarası ile ders seçimi kolaylıkla yapabilir.