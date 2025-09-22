Adalet Bakanlığı 2025 promosyonu ne kadar oldu, ödemeler ne zaman yatacak?

Adalet Bakanlığı, personelinin maaş promosyonu anlaşması sürecini 2025 yılında tamamladı. Yaklaşık 200 bin çalışanı ilgilendiren bu anlaşma, 18 Ağustos'ta başlayan ihale süreciyle şekillendi ve nihai olarak Vakıfbank ile üç yıllık bir sözleşme imzalandı. Bu sözleşme kapsamında belirlenen promosyon ödemeleri ve ek finansal imkanlar, bakanlık personelinin ekonomik beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Ödemeler ve detaylara ilişkin duyurular, ilgili personele resmi kanallar aracılığıyla iletilecek.

NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı personeli için yapılan banka promosyonu anlaşması sonucunda, her bir personele peşin ve tek seferde 99.500 TL ödeme yapılacaktır. Bu miktar, 3 yıllık anlaşma süresince geçerli olacak ve hiçbir kesinti uygulanmayacaktır. Anlaşma Vakıfbank ile sağlanmıştır.

İhale sürecinin ilk oturumunda Yapı ve Kredi Bankası 80.000 TL, Türkiye İş Bankası 85.000 TL, Vakıflar Bankası ise 90.000 TL teklif etmiştir. Diğer bankaların çekilmesinin ardından, Adalet Bakanlığı temsilcileri ve sendika yetkilileri ile Vakıfbank arasında yapılan görüşmeler sonucunda teklif 99.500 TL'ye yükseltilmiştir.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı personelinin promosyon ödemeleri için belirlenen son tarih 30 Eylül 2025'tir. Ödemeler, bu tarihe kadar tek seferde, peşin ve eşit olarak, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ilgili personelin hesaplarına aktarılacaktır.

Promosyon ihale sürecinin ilk oturumu 18 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşmiştir. Daha önceki yıllarda yapılan promosyon ödemelerinde de belirli tarihler esas alınmıştır; örneğin 2022 yılında yapılan ödemeler 1-10 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştır. Yeni anlaşma ile birlikte ödemelerin eylül ayı sonuna kadar yapılması hedeflenmektedir.