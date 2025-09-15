Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adıyaman deprem son dakika! Adıyaman'da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

- Güncelleme:
Son dakika deprem haberi Adıyaman'dan geldi. İnternette şu sıralar en çok merak edilen ve araştırılan ise Adıyaman'daki depremin büyüklüğü ne? sorusu oldu. Peki Adıyaman depreminin merkez üssü neresi, AFAD son depremler listesinde Adıyaman depremi var mı? İşte Adıyaman'daki depremle ilgili ayrıntılar...

Türkiye'deki son depremler araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem listesi bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler vatandaşlar tarafından takibe alınıyor. Adıyaman sallandı, depremin merkez üssü ne, büyüklüğü kaç? İşte Adıyaman son depremler listesi...

ADIYAMAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), son depremin Adıyaman'da meydana geldiğini duyurdu.

SON DAKİKA ADIYAMAN'DA DEPREM NEREDE OLDU, BÜYÜKLÜĞÜ NE?

Adıyaman'da saat 10:39 sularında olan Çelikhan merkezli depremin büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü. Yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

