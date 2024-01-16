Afrika Kupası’na Süper Lig’den hangi futbolcular gidecek? İşte 2024 Afrika Kupası’nda Türkiye’den yer alacak isimler!
34. kez düzenecek olan Afrika Kupası, geçtiğimiz yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamamıştı ve 2024 yılında yapılmasına karar verilmişti. Fildişi Sahilleri’nde yapılacak olan Afrika’nın en büyük kupasında Süper Lig’den hangi isimlerin yer alacağı merak edilmekte. Konuya ilişkin en çok Afrika Kupası’na Süper Lig’den hangi futbolcular gidecek? İşte 2024 Afrika Kupası’nda Türkiye’den yer alacak isimler! Soru ve konuları araştırılıyor.
Olumsuz hava muhalefeti nedeniyle 2024 yılına ertelenen 34. Afrika Uluslar Kupası Fildiği Sahilleri’nde yapılacak. Afrika’nın en büyük organizasyonunda Türk takımlarından hangi futbolcuların yer alacağı futbolseverler tarafından araştırılmakta. Peki, Afrika Uluslar Kupası’na Süper Lig’den hangi futbolcular gidecek? İşte 2024 Afrika Kupası’nda Türkiye’den yer alacak isimler!
AFRİKA KUPASI’NA SÜPER LİG’DEN HANGİ FUTBOLCULAR GİDECEK?
34. Afrika Uluslar Kupası’nda Türkiye Süper Lig’den tam 30 futbolcu yer alacak.
Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'nda gidecek futbolcuların listesi şu şekilde:
Hakim Ziyech - Fas, Cedric Bakambu - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Galatasaray
Bright Osayi-Samuel – Nijerya, Djiku – Gana | Fenerbahçe
Vincent Aboubakar – Kamerun, Daniel Amartey – Gana, Omar Colley – Gambiya, Arthur Masuaku - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Beşiktaş
Nicolas Pepe - Fildişi Sahili, Trezeguet – Mısır, Paul Onuachu - Nijerya | Trabzonspor
Nanu - Gine Bissau, Kingsley Schindler - Gana, Olivier Ntcham - Kamerun | Yılport Samsunspor
Olivier Kemen – Kamerun, Julian Jeanvier – Gine, Carlos Mane - Gine Bissau | Mondihome Kayserispor
Max Gradel - Fildişi Sahili, Janio Bikel - Gine Bissau | Gaziantep FK
Ahmed Musa - Nijerya, Clinton N'Jie – Kamerun | EMS Yapı Sivasspor
Kenneth Omeruo – Nijerya | Kasımpaşa
Ali Sowe – Gambiya, Garry Rodrigues - Yeşil Burun Adaları | MKE Ankaragücü
Sofiane Feghouli – Cezayir, Ryan Mendes - Yeşil Burun Adaları | Vavacars Fatih Karagümrük
Bruno Paz – Angola | Tümosan Konyaspor
Loide Augusto – Angola | Corendon Alanyaspor
Ahmed Hassan – Mısır | Siltaş Yapı Pendikspor
Edgar Ie - Gine Bissau | Rams Başakşehir
Kaynak: Türkiye Gazetesi