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    Afrika Kupası’na Süper Lig’den hangi futbolcular gidecek? İşte 2024 Afrika Kupası’nda Türkiye’den yer alacak isimler!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    34. kez düzenecek olan Afrika Kupası, geçtiğimiz yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamamıştı ve 2024 yılında yapılmasına karar verilmişti. Fildişi Sahilleri’nde yapılacak olan Afrika’nın en büyük kupasında Süper Lig’den hangi isimlerin yer alacağı merak edilmekte. Konuya ilişkin en çok Afrika Kupası’na Süper Lig’den hangi futbolcular gidecek? İşte 2024 Afrika Kupası’nda Türkiye’den yer alacak isimler! Soru ve konuları araştırılıyor.

    Afrika Kupası’na Süper Lig’den hangi futbolcular gidecek? İşte 2024 Afrika Kupası’nda Türkiye’den yer alacak isimler!
    Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Olumsuz hava muhalefeti nedeniyle 2024 yılına ertelenen 34. Afrika Uluslar Kupası Fildiği Sahilleri’nde yapılacak. Afrika’nın en büyük organizasyonunda Türk takımlarından hangi futbolcuların yer alacağı futbolseverler tarafından araştırılmakta. Peki, Afrika Uluslar Kupası’na Süper Lig’den hangi futbolcular gidecek? İşte 2024 Afrika Kupası’nda Türkiye’den yer alacak isimler!

    AFRİKA KUPASI’NA SÜPER LİG’DEN HANGİ FUTBOLCULAR GİDECEK?

    34. Afrika Uluslar Kupası’nda Türkiye Süper Lig’den tam 30 futbolcu yer alacak.

    Afrika Kupası’na Süper Lig’den hangi futbolcular gidecek? İşte 2024 Afrika Kupası’nda Türkiye’den yer alacak isimler!

    ​​​​​​​Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'nda gidecek futbolcuların listesi şu şekilde:

    Hakim Ziyech - Fas, Cedric Bakambu - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Galatasaray

    Bright Osayi-Samuel – Nijerya, Djiku – Gana | Fenerbahçe

    Vincent Aboubakar – Kamerun, Daniel Amartey – Gana, Omar Colley – Gambiya,  Arthur Masuaku - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Beşiktaş

    Nicolas Pepe - Fildişi Sahili, Trezeguet – Mısır, Paul Onuachu - Nijerya | Trabzonspor

    Nanu - Gine Bissau, Kingsley Schindler - Gana, Olivier Ntcham - Kamerun | Yılport Samsunspor

    Olivier Kemen – Kamerun, Julian Jeanvier – Gine, Carlos Mane - Gine Bissau | Mondihome Kayserispor

    Max Gradel - Fildişi Sahili, Janio Bikel - Gine Bissau | Gaziantep FK

    Ahmed Musa - Nijerya, Clinton N'Jie – Kamerun | EMS Yapı Sivasspor

    Kenneth Omeruo – Nijerya | Kasımpaşa

    Ali Sowe – Gambiya, Garry Rodrigues - Yeşil Burun Adaları | MKE Ankaragücü

    Sofiane Feghouli – Cezayir, Ryan Mendes - Yeşil Burun Adaları | Vavacars Fatih Karagümrük

    Bruno Paz – Angola | Tümosan Konyaspor

    Loide Augusto – Angola | Corendon Alanyaspor

    Ahmed Hassan – Mısır | Siltaş Yapı Pendikspor

    Edgar Ie - Gine Bissau | Rams Başakşehir

     

     

     

    Düzenleyen:  - Haberler
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Afrika KupasıSüper Lig
    Haberler > Haberler > Afrika Kupası’na Süper Lig’den hangi futbolcular gidecek? İşte 2024 Afrika Kupası’nda Türkiye’den yer alacak isimler!
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