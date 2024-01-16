Afrika Kupası’na Süper Lig’den hangi futbolcular gidecek? İşte 2024 Afrika Kupası’nda Türkiye’den yer alacak isimler!

16 Ocak 2024 16:00 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 16:03

Olumsuz hava muhalefeti nedeniyle 2024 yılına ertelenen 34. Afrika Uluslar Kupası Fildiği Sahilleri’nde yapılacak. Afrika’nın en büyük organizasyonunda Türk takımlarından hangi futbolcuların yer alacağı futbolseverler tarafından araştırılmakta. Peki, Afrika Uluslar Kupası’na Süper Lig’den hangi futbolcular gidecek? İşte 2024 Afrika Kupası’nda Türkiye’den yer alacak isimler!

AFRİKA KUPASI’NA SÜPER LİG’DEN HANGİ FUTBOLCULAR GİDECEK?

34. Afrika Uluslar Kupası’nda Türkiye Süper Lig’den tam 30 futbolcu yer alacak.

​​​​​​​Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'nda gidecek futbolcuların listesi şu şekilde:

Hakim Ziyech - Fas, Cedric Bakambu - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Galatasaray

Bright Osayi-Samuel – Nijerya, Djiku – Gana | Fenerbahçe

Vincent Aboubakar – Kamerun, Daniel Amartey – Gana, Omar Colley – Gambiya, Arthur Masuaku - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Beşiktaş

Nicolas Pepe - Fildişi Sahili, Trezeguet – Mısır, Paul Onuachu - Nijerya | Trabzonspor

Nanu - Gine Bissau, Kingsley Schindler - Gana, Olivier Ntcham - Kamerun | Yılport Samsunspor

Olivier Kemen – Kamerun, Julian Jeanvier – Gine, Carlos Mane - Gine Bissau | Mondihome Kayserispor

Max Gradel - Fildişi Sahili, Janio Bikel - Gine Bissau | Gaziantep FK

Ahmed Musa - Nijerya, Clinton N'Jie – Kamerun | EMS Yapı Sivasspor

Kenneth Omeruo – Nijerya | Kasımpaşa

Ali Sowe – Gambiya, Garry Rodrigues - Yeşil Burun Adaları | MKE Ankaragücü

Sofiane Feghouli – Cezayir, Ryan Mendes - Yeşil Burun Adaları | Vavacars Fatih Karagümrük

Bruno Paz – Angola | Tümosan Konyaspor

Loide Augusto – Angola | Corendon Alanyaspor

Ahmed Hassan – Mısır | Siltaş Yapı Pendikspor

Edgar Ie - Gine Bissau | Rams Başakşehir