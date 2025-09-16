2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. İkinci turun ilk mücadelesi Ağrı 1970 Spor ile Batman Petrolspor, turu geçmek için sahaya çıkacak. Mücadele öncesi taraftarlar, “Ağrı 1970 - Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta?” araştırıyor.

AĞRI 1970 - BATMAN PETROL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası’nda ikinci tur karşılaşmaları futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. Ağrı 1970 Spor ile Batman Petrolspor arasındaki mücadele, A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

A Spor, Türksat uydusu ve birçok dijital platform üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Futbolseverler karşılaşmayı hem televizyondan hem de kanalın dijital yayın seçeneklerinden takip edebilir.

AĞRI 1970 - BATMAN PETROL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ağrı 1970 Spor ile Batman Petrolspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesi, 16 Eylül 2025 Salı günü saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşma Ağrı’da oynanacak.

Bu mücadele, tek maç eleme usulüne göre oynanacağı için kazanan takım bir üst tura yükselecek. Kaybeden taraf ise kupaya veda edecek.