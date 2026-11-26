Öğretmen adayları için 2027 Akademi Giriş Sınavı'nın (AGS) tarihinde değişikliğe gidildi. Ankara'da soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atama takvimini ve eğitim öğretimin başlangıç takvimini dikkate alarak değişiklik kararı aldıklarını duyurdu. Peki, 2027 AGS ne zaman yapılacak?

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da soruları yanıtlayarak Milli Eğitim Akademisindeki eğitim süreçleri, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve öğretmen adaylarının atama takvimine ilişkin bilgi verdi. AGS oturumu 26 Temmuz 2026’da gerçekleştirilmişti. 2027’de ise sınavın mayıs ayında yapılması kararlaştırıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2027 sınav takvimi duyuruldu.

AGS 2027 tarihine değişiklik! AGS ne zaman yapılacak?

AGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Online yayımlanan takvime göre, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 8 Mayıs, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 9 Mayıs 2027'de yapılacak.

Başvurular 19-29 Mart tarihleri arasında alınacak. Belirlenen tarihler arasında başvurusunu tamamlayamayan adaylar, 6 Nisan 2027'de geç başvuru yapabilecek.

AGS 2027 tarihine değişiklik! AGS ne zaman yapılacak?

TEKİN'İN TAKVİM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK AÇIKLAMASI

Bu yıl ÖSYM ile atama takvimini ve eğitim öğretimin başlangıç takvimini dikkate alarak AGS tarihine ilişkin değişiklik yaptıklarını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Her yıl eylül ayında akademi eğitimini tamamlayan arkadaşlarımızın atamalarının gerçekleştirilebilmesi için Milli Eğitim Akademisindeki süreci başlatabileceğimiz tarih açısından daha doğru olacağını düşündüğümüz şekilde 2027 yılında Milli Eğitim Akademisi giriş sınavını mayıs ayında yapacağız. Yani mayısta sınavı yapıp temmuz-ağustos aylarında akademiye öğretmen adayı olarak girecek kişilerimizi belirleyip, eylül ayında başlatıp bir sonraki eylüle kadar eğitimleri devam edip, eylül ayında bittiğinde de tam istediğimiz şekilde bizim başlangıç ve bitiş tarihlerimize uygun olarak başlayacaklar."

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

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