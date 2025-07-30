Ağustos celp dönemi ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma ne zaman belli olur? 2025 askerlik yerleri sorgulama

Askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla belli olur. Ayrıca asker adayları, e-Devlet'e erişim sağlayarak ağustos celbi askerlik yerlerini öğrenebilecek. Peki, Ağustos celp dönemi ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma ne zaman belli olur? İşte, 2025 askerlik yerleri sorgulama...

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla beraber askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti. Buna göre, silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemlerinin ardından askerlik yerleri, Temmuz ayının son haftasında belli olacak.

Peki, Ağustos celp dönemi ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma ne zaman belli olur? İşte, 2025 askerlik yerleri sorgulama...

AĞUSTOS CELP DÖNEMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı için Ağustos celp dönemi askerlik yerleri, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü e-Devlet üzerinden Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacaktır.

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablo yer almaktadır;

Yükümlü Sevk Tarihleri Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 07 Ağustos 2025 Er (2’nci Grup) 04 Eylül 2025 Er (3’üncü Grup) 02 Ekim 2025 Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

ASKERLİK SINIFLANDIRMA NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Askerlik sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2025 tarihinde yani bugün e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Ağustos 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Mayıs 2025 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devlet üzerinden ya da en yakın askerlik şubesine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemi gerçekleşecektir.