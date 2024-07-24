Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olan Zafer Tarıkdaroğlu 22 Haziran 2023'te göreve başladı

22 Haziran 2024 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olarak göreve başlayan Zafer Tarıkdaroğlu 1981 yılında Erzurum'da doğdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 22 Haziran 2023 tarihinde Bakan Yardımcısı olarak atanan Zafer Tarıkdaroğlu'nun hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Özellikle nereli, kaç yaşında ve hangi okuldan mezun olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor.

ZAFER TARIKDAROĞLU KİMDİR?

Zafer Tarıkdaroğlu 1981 yılının Ağustos ayında Erzurum'da dünyaya geldi.

Erzurum Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nu tamamladıktan sonra Aziziye Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde lisans eğitimi gören Zafer Tarıkdaroğlu, yüksek lisansını ise KAfkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Anabilim Dalı'nda tamamladı.

2011 yılına gelindiğinde ise Sağlık Bakanlığı'nda Bakanlık Müşaviri olarak 4 yıl boyunca görev aldı.

Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda uzun yıllar boyunca Özel Kalem Müdür olarak görev aldıktan sonra İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği yaparak siyasete atıldı.

Daha sonra sırayla İl Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanlığı, Gençlik Kolları Üniversiteler Bölge Koordinatörlüğü ve İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

2015 ve 2018 seçimlerinde Erzurum'dan Milletvekili adayı olarak gösterilen Zafer Tarıkdaroğlu ileri seviyede İngilizce biliyor.

ZAFER TARIKDAROĞLU ASLEN NERELİ?

Zafer Tarıkdaroğlu aslen Erzurumludur.

ZAFER TARIKDAROĞLU EVLİ Mİ?

Zafer Tarıkdaroğlu evli ve iki çocuk babasıdır.