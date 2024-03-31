AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay yüzde kaç oy aldı? Seçim çalışması sırasında silahlı saldırıya uğramıştı!

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'a seçim çalışması sırasında silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırının ardından 2024 yerel seçimlerine giren Aziz Yeniay'ın oy oranı merak ediliyor. Aziz Yeniay İstanbul Küçükçekmece'de yüzde kaç oy aldı, belediye başkanı seçildi mi?

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Türkiye'de seçmen yeni büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını seçti. Seçimden önce silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece'de aldığı oranı ise merak konusu oldu. İşte 31 Mart seçimi Aziz Yeniay'ın oy oranı ve seçim sonuçları...

AK PARTİ KÜÇÜKÇEKMECE ADAYI AZİZ YENİAY BELEDİYE BAŞKANI OLDU MU?

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde oy kullanma işlemi geride kaldı. İşte, saldırıya uğrayan AK Partili Aziz Yeniay'ın aday olduğu Küçükçekmece Belediye Başkanlığı seçim sonuçları geliyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE CHP ADAYI KEMAL ÇEBİ, 31.03.2024 19:50:23 SAATİNE KADAR AÇILAN SANDIK ORANINA GÖRE %50.17 OY ALDI.

Aziz Yeniay için son sonuçlar beklenmekte...

NE OLMUŞTU?

İstanbul ilçelerinde yarışan adayların aldığı sonuçlar araştırılıyor. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'a seçimden aylar önce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı, Yeniay'ın bir dernekte bulunduğu sırada, aynı sokağın başında yapıldı. Uzun namlulu silah ve tabancanın kullanıldığı saldırıda bir vatandaş ağır yaralandı. Kanarya Mahallesi'ndeki olayda saldırganlar, araç camlarından ateş açtı.