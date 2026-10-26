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Akıllı Sayaç PRO nedir, elektrik sayaçları değişecek mi? EPDK Başkanı duyurdu!

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Akıllı Sayaç PRO nedir, elektrik sayaçları değişecek mi? EPDK Başkanı duyurdu!
Başlık ResmiAkıllı Sayaç PRO nedir, elektrik sayaçları değişecek mi

Türkiye'de elektrik sayaçlarının dijitalleşmesine yönelik çalışmalar hız kazanırken milyonlarca aboneyi ilgilendiren yeni dönem için takvim açıklandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kapsamında 2027 yılı sonuna kadar yaklaşık 7 milyon abonenin uzaktan sayaç okuma sistemine dahil edilmesinin hedeflendiğini duyurdu. Vatandaşlar ise ''Akıllı Sayaç PRO nedir, elektrik sayaçları değişecek mi?'' sorusunu gündeme taşıdı.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Akıllı Sayaç PRO nedir, elektrik sayaçları değişecek mi merak edilirken elektrik sayaçlarının yenilenmesini kapsayan dönüşümde Akıllı Sayaç EKO ve Akıllı Sayaç PRO modellerinin kullanılacağı belirtildi. Yeni sistemle elektrik tüketim verilerinin uzaktan alınması, arızaların daha erken tespit edilmesi ve şebeke performansının takip edilmesi amaçlanıyor.

Akıllı Sayaç PRO nedir, elektrik sayaçları değişecek mi? EPDK Başkanı duyurdu!
Başlık ResmiAkıllı Sayaç PRO nedir, elektrik sayaçları değişecek mi? EPDK Başkanı duyurdu!

AKILLI SAYAÇ PRO NEDİR, NE İŞE YARAR?

Akıllı Sayaç PRO Milli Akıllı Sayaç Sistemi kapsamında kullanılan ve elektrik tüketim verilerinin uzaktan alınmasına imkan sağlayan sayaç modellerinden biridir. Elektrik dağıtım şebekesinden daha düzenli veri elde edilmesi ve verilerin işletme süreçlerinde kullanılmasını sağlanacak.

Akıllı Sayaç PRO nedir, elektrik sayaçları değişecek mi? EPDK Başkanı duyurdu!
Başlık ResmiAkıllı Sayaç PRO nedir, elektrik sayaçları değişecek mi? EPDK Başkanı duyurdu!

Akıllı sayaç altyapısı sayesinde tüketim verilerinin yanı sıra şebekedeki kesintiler ve teknik kalite göstergeleri de daha yakından takip edilebilecek. Böylece dağıtım şirketlerinin arıza tespiti, bakım planlaması ve şebeke yönetimi süreçlerinde daha fazla veriden yararlanması hedefleniyor.

Akıllı Sayaç PRO nedir, elektrik sayaçları değişecek mi? EPDK Başkanı duyurdu!
Başlık ResmiAkıllı Sayaç PRO nedir, elektrik sayaçları değişecek mi? EPDK Başkanı duyurdu!

ELEKTRİK SAYAÇLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Milli Akıllı Sayaç Sistemi kapsamında elektrik sayaçlarının akıllı sayaçlarla değiştirilmesine yönelik uygulama 1 Mart 2026 itibarıyla başladı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre Eylül ayına kadar 4 milyon Akıllı Sayaç EKO ve 70 bin Akıllı Sayaç PRO'nun kurulumu tamamlandı.

Akıllı Sayaç PRO nedir, elektrik sayaçları değişecek mi? EPDK Başkanı duyurdu!
Başlık ResmiAkıllı Sayaç PRO nedir, elektrik sayaçları değişecek mi? EPDK Başkanı duyurdu!

Dönüşümün sonraki aşamasında daha fazla abonenin uzaktan okuma sistemine dahil edilmesi planlanıyor. EPDK, 2027 yılının sonuna kadar yaklaşık 2,7 milyon Akıllı Sayaç PRO kurulmasını hedefliyor. EKO ve PRO modellerini kapsayan çalışmalarla 2 yıllık süreçte yaklaşık 7 milyon abonenin sayacının uzaktan okunabilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

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