Millî Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) kapsamında 1 Mart’tan itibaren elektrik sayaçlarında dijital dönüşüm başlıyor. İlk etapta yeni abonelere akıllı sayaç takılacak, 2028’e kadar ise Türkiye genelindeki sayaçların tamamının yerli ve millî yazılımla akıllı sisteme geçirilmesi hedefleniyor.

Millî Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) ile enerji sektöründe dijitalleşme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor.

Proje kapsamında Türkiye genelindeki 50 milyonu aşkın elektrik abonesinin sayacının aşamalı olarak akıllı hâle getirilmesi planlanıyor. İlk etapta yeni abone bağlantılarında akıllı sayaç tesis edilecek. Mevcut abonelerde ise muayene süresi doldukça değişim yapılacak.

HEDEF 2028'DE YÜZDE YÜZ YERLİLİK

Bir panodaki sayaçların yüzde 70’inin süresinin dolması hâlinde panodaki tüm sayaçlar akıllı sisteme geçirilecek.

Yıllık tüketimi 10 megavatsaatin üzerinde olan sanayi ve ticarethane abonelerinin sayaçları da 1 Ocak 2028’e kadar kademeli olarak değiştirilecek. 2026 sonuna kadar yaklaşık 6 milyon sayacın sisteme dâhil edilmesi, 1 Ocak 2028 itibarıyla ise bütün sayaçların yüzde 100 yerli ve millî yazılım altyapısıyla akıllı sisteme geçirilmesi hedefleniyor.

