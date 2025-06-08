Aleksia Karutasu kimdir, nereli? Oynadığı takım ve voleybol kariyeri

Aleksia Karutasu, Galatasaray ve A Milli Takım’daki performansıyla dikkat çekiyor. 2024 CEV U22 Avrupa Şampiyonası’nda En İyi Pasör Çaprazı ödülünü kazanan 21 yaşındaki yıldız, Sultanlar Ligi’nde de adından söz ettirdi. Aleksia Karutasu nereli, oynadığı takım ve voleybol kariyeri merak ediliyor.

Türk voleybolunun devşirme yıldızlarından Aleksia Karutasu, hem Galatasaray Daikin’de hem de A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Aleksia Karutasu kimdir, nereli merak edilirken oynadığı takım ve voleybol kariyeri araştırılıyor.

ALEKSİA KARUTASU KİMDİR?

Aleksia Karutasu, 10 Haziran 2003’te Romanya’nın başkenti Bükreş’te dünyaya gelen, Rumen asıllı Türk profesyonel voleybolcudur.

Voleybola 7 yaşında CSM București’de başlayan Karutasu, 13 yaşında Romanya Ulusal Ligi’nde ilk maçına çıkarak ülkenin en genç profesyonel oyuncusu unvanını kazandı.

1.88 metre boyunda, 277 cm smaç ve 300 cm blok yüksekliğiyle fiziksel avantajlarını sahada etkili bir şekilde kullanan pasör çaprazı, 2022’de Türk vatandaşlığına geçti.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde 2. sınıf öğrencisidir.

Karutasu’nun voleybol kariyeri, ailesinin sporcu geçmişiyle şekillendi. Annesi Andreea ve babası Virgil Caruțașu’nun profesyonel basketbolcudur.

2018’de Romanya Ligi ve Kupası şampiyonlukları yaşayan genç yıldız, aynı yıl U17 Balkan Şampiyonası’nda “En İyi Pasör Çaprazı” seçildi.

ALEKSİA KARUTASU NERELİ?

Aleksia Karutasu, Romanya’nın Bükreş kentinde doğdu ve 2022 yılına kadar Romanya vatandaşlığına sahipti. 2022’de Türk vatandaşlığına geçen Karutasu, artık Türk statüsünde oynuyor.

ALEKSİA KARUTASU NEREDE, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Aleksia Karutasu, 2024-2025 sezonu itibarıyla Sultanlar Ligi’nin güçlü ekiplerinden Galatasaray Daikin’de pasör çaprazı olarak forma giyiyor.

Kariyerine CSM București’te başlayan Karutasu, 2018’de VakıfBank altyapısına transfer oldu ve ardından Yeşilyurt’ta kiralık olarak oynadı.

2021-2022 sezonunda Galatasaray’a kiralık olarak gelen oyuncu, 2022-2024 yılları arasında VakıfBank’ta Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Kupa Voley gibi önemli başarılar elde eden takımda yer aldı.

13 Mayıs 2024’te Galatasaray’a iki yıllık sözleşmeyle geri döndü.