Dilay Özdemir kimdir, nerede oynuyor? Voleybol kariyeri

Genç yaşına rağmen Türk voleybolunda adından söz ettiren Dilay Özdemir, Milletler Ligi (VNL) performansı ile A Milli Takımda sergilediği performansla dikkat çekiyor. Filenin Sultanları'nın yükselen yıldızı Dilay Özdemir oynadığı takım ve voleybol kariyeri merak ediliyor.

Türk voleybolunun parlayan yıldızlarından Dilay Özdemir, hem milli takımda hem de kulüp düzeyinde sergilediği üstün performansla adını geniş kitlelere duyuruyor. Eczacıbaşı altyapısından yetişen 19 yaşındaki genç pasör, geleceğin yıldız adaylarından biri olarak görülüyor.

DİLAY ÖZDEMİR KİMDİR?

Dilay Özdemir, 15 Ağustos 2005’te İstanbul’da doğdu ve voleybol kariyerine Eczacıbaşı altyapısında başladı. Pasör pozisyonunda oynayan Özdemir, henüz 15 yaşındayken Eczacıbaşı II takımında forma giymeye başladı ve kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti.

2020 U17 Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan milli takımın önemli bir parçası oldu. 2024 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda ise hem “En İyi Pasör” hem de “En Değerli Oyuncu (MVP)” ödüllerini alarak kariyerine büyük bir başarı daha ekledi.

DİLAY ÖZDEMİR NEREDE, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Dilay Özdemir, 2025-2026 sezonu itibarıyla Sultanlar Ligi’nin köklü ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit’te forma giyiyor.

Eczacıbaşı altyapısında yetişen genç pasör, 2021-2023 yılları arasında Eczacıbaşı’nın A takımında ve Beşiktaş’ta çifte lisansla oynadı.

2023-2024 sezonunda Karayolları’nda kiralık olarak forma giyen Özdemir, burada gösterdiği performansla dikkat çekti. 2024’te Beşiktaş’a geri döndükten kısa bir süre sonra, 1 Haziran 2025’te Eczacıbaşı Dynavit’e geri döndü.

DİLAY ÖZDEMİR'İN BABASI KİM?

Dilay Özdemir’in babası, Türk voleybolunun efsane isimlerinden Barış Özdemir. Milli formayı 200’den fazla kez giyen Özdemir ve şu anda antrenörlük yapıyor.