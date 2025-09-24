Alice in Borderland 3. sezon ne zaman başlayacak, nereden izlenir?

Alice in Borderland'ın yeni sezonu uzun zamandır bekleniyordu. Bilindiği gibi Japon yapımı olan dizinin ikinci sezon finalinin üstünden 2,5 sene geçmişti 3. sezon yeni bölüm tarihi de belli oldu. Yeni sezonda heyecan dorukta, işte dizi ile ilgili dikkat çeken detaylar...

ALICE IN BORDERLAND KONUSU NE?

Alice in Borderland, Haro Aso’nun aynı adlı mangasından uyarlanan Japon bilim kurgu-gerilim dizisi. Konusu ise oldukça dikkat çekti, dizinin hayranları 3. sezonu uzun süredir bekliyordu. İzlemeyenler ise konusunu merak ediyor. Dizi, paralel bir Tokyo’da hayatta kalabilmek için ölümcül ve sadist oyunlarda yarışmak zorunda kalan Arisu ve Usagi’nin hikâyesini ekranlara getiriyor.

ALICE IN BORDERLAND 3. SEZON NE ZAMAN, NEREDE İZLENİR?

Alice in Borderland dizisi Netflix'te yayınlanıyor. Alice in Borderland 3. sezonu 25 Eylül Perşembe günü yayınlanacak.

ALICE IN BORDERLAND BAŞ ROL OYUNCULARI KİM?

Başrollerde Kento Yamazaki (Arisu) ve Tao Tsuchiya (Usagi) yer alıyor. Ayaka Miyoshi ve Yūki Morinaga da dikkat çeken oyuncular arasında. Dizinin yönetmenliğini ise Shinsuke Sato yapıyor.