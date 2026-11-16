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Almanya-Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? Uluslar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri

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Almanya-Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? Uluslar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiAlmanya-Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son haftasına girilirken gözler Almanya ile Hollanda arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. A Ligi 2. Grup'ta liderlik mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da sahaya galibiyet için çıkacak. Almanya-Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken Uluslar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri de belli oldu.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Hollanda, 11 puanla ilk sırada bulunuyor. Teknik direktör Xavi yönetimindeki konuk ekip, Almanya deplasmanından alacağı puanla zirvedeki konumunu güvence altına almayı hedefliyor. Ev sahibi Almanya ise taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Almanya-Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Almanya-Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? Uluslar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiAlmanya-Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? Uluslar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri

ALMANYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynanacak Almanya-Hollanda maçı 16 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Grup aşamasının 6. ve son hafta mücadelesi niteliğindeki karşılaşma, Almanya'nın başkenti Berlin'de futbolseverleri ekran başına toplayacak. Almanya-Hollanda maçı Olympiastadion'da oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise Türkiye saatiyle 22.45 olarak açıklandı.

Almanya-Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? Uluslar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiAlmanya-Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? Uluslar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri

ALMANYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Almanya ile Hollanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri de netleşti. 16 Kasım Pazartesi günü oynanacak Almanya-Hollanda maçı A Haber ekranlarından yayınlanacak.

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