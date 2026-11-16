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Yunanistan-Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Türkiye’nin A Ligi’nde durumu belli olacak!

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Yunanistan-Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Türkiye’nin A Ligi’nde durumu belli olacak!
Başlık ResmiYunanistan-Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son maçları oynanırken gözler Yunanistan-Sırbistan mücadelesine çevrildi. Türkiye'nin A Ligi'ndeki geleceğini belirleyecek olan karşılaşma için geri sayım başladı. Futbolseverler ''Yunanistan-Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?'' merak ederken karşılaşmanın yayın bilgileri netlik kazandı.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son karşılaşmasında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Alınan sonuçla milliler, altı maçlık grup serüvenini puan alamadan tamamladı. Türkiye'nin hanesinde 0 puan ve -11 averaj bulunuyor. Türkiye'nin doğrudan küme düşmekten kurtulabilmesi ve play-off ihtimalini koruyabilmesi için Yunanistan-Sırbistan maçından çıkacak skor kritik değerde. Peki, Yunanistan-Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

Yunanistan-Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Türkiye’nin A Ligi’nde durumu belli olacak!
Başlık ResmiYunanistan-Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Türkiye’nin A Ligi’nde durumu belli olacak!

YUNANİSTAN-SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Yunanistan-Sırbistan maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler A Spor kanalından şifresiz olarak takip edebilecekler.

Yunanistan-Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Türkiye’nin A Ligi’nde durumu belli olacak!
Başlık ResmiYunanistan-Sırbistan maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Türkiye’nin A Ligi’nde durumu belli olacak!

YUNANİSTAN-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynanacak Yunanistan-Sırbistan maçı 16 Kasım 2026 Pazartesi günü yapılacak. Mücadelenin başlama saati Türkiye saatiyle 22.45 olarak açıklandı.

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