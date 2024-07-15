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Ankara 15 Temmuz etkinliklerine göre "Milletin Zaferi" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehitler anılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ankara 15 Temmuz etkinliklerine göre &quot;Milletin Zaferi&quot; temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi&#039;nde şehitler anılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ülkemizde gerçekleştirilecek olan anma törenlerine hazırlıklar sürerken vatandaşlar Ankara'da 15 temmuz etkinliklerinin nerede ve saat kaçta olacağını araştırmaya başladı.

"Milletin Zaferi" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma etkinlikleri düzenlenirken vatandaşlar katılım sağlayabileceği etkinlikleri merak ediyor. Çeşitli yerlerde birçok anma etkinliği düzenlenecek. 15 Temmuz anma etkinlikleri 2024.

ANKARA 15 TEMMUZ ANMA ETKİNLİKLERİ NEREDE?

15 Temmuz'un 8. yıldönümünde şehitler anılırken Ankara'da "Milletin Zaferi" temasıyla tören düzenlenecek.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin karşılama konseri ile açılış olurke Uğur Işılak, Alper Kış, Ceyhun Çelikten, Mustafa Yıldızdoğan ve Azerin de sahne alacak isimler arasında yer aldı.

15 Temmuz şehitlerinin anılacağı bir tiyatro sergilenirken babayla-oğlunun, bir komutan ile askerinin 15 Temmuz'da yaşadıkları ele alınacak.

Ankara 15 Temmuz etkinliklerine göre

"Milletimizin, Şehitlerimizin, ⁠Devletimizin Gözünden 15 Temmuz." isimleriyle 3 bölümden oluşurken Burak Haktanır ve Ali Nuri Türkoğlu tarafından sergileniyor.

252 şehidin tek tek ve isimlerinin okunacağı anma töreninde, şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunacak ve en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarıyla sonlanacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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