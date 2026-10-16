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Ankara elektrik kesintisi 17 Ekim (Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören...)

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Ankara elektrik kesintisi 17 Ekim (Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 17 Ekim (Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören...)

Ankara'da 17 Ekim 2026 Cumartesi günü şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören, Mamak ve Altındağ başta olmak üzere 17 ilçede uygulanacak kesintilerin saatleri ve etkilenecek cadde ile sokaklar merak ediliyor.

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Ankara'da hafta sonu gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintilerinin detayları belli oldu. 17 Ekim Cumartesi günü şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında bazı mahalle, cadde ve sokaklara belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. Başkentte yaşayan vatandaşlar ise elektriklerin hangi ilçelerde, saat kaçta kesileceğini ve ne zaman geleceğini araştırıyor.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 EKİM

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.10.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
5154, 4992, ALACAATLI, 4998, 4981

17.10.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
3275, 3273, 3265, 3276, 3250, 3284, 3267, 3264, 3272, 3268, 3270
Bakım Çalışması

17.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
944, 1032, 1026, 991, 1005, 1003, 1002, 1001, 1006, 1041, 992

17.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
2449

Ankara elektrik kesintisi 17 Ekim (Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 17 Ekim (Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören...)

SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
SANAT, TÜRKELİ, YAĞMUR, TOPRAK, DÖŞEMECİ, ÇAKMAK

17.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
HALATLI, GÜZELGAH, HAZİRAN, OĞUZ YILMAZ, HAZIR, AHİ MESUD, EVRİM.

17.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ADIGÜZEL, AKÇA, ALICI, ASUDE., AŞIKLAR, AY, AZİZ, ALCAN, AHSEN

Ankara elektrik kesintisi 17 Ekim (Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 17 Ekim (Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören...)

AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BEYPAZARI, 1773, PİRİREİS, ORHANGAZİ, ÖZAL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BAYRAK, SANCAK, OĞUZHAN, BARBAROS, GÜNEYCE, YILDIZ, VATAN

17.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
677, 2..., İNAL, BARBAROS, KORKMAZ., LALE, MELEK., GÖNÜL, KUTSAL

ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BEYPAZARI, 1773, PİRİREİS, ORHANGAZİ, ÖZAL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BAYRAK, SANCAK, OĞUZHAN, BARBAROS, GÜNEYCE, YILDIZ, VATAN

ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
CİRİT 6, AŞIK VEYSEL, KIYMETOĞLU, ORMAN, MERTEBE, YUKARI ÇAVUNDUR YOLU, CİRİT 9, ŞEHİT HÜSEYİN AKOĞLU, KIYMETOĞLU-CAD, CİRİT 3, AŞAĞI ÇAVUNDUR, CİRİT 5

Ankara elektrik kesintisi 17 Ekim (Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 17 Ekim (Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören...)

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMETADİL, YAYLAK

ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1692, 1691/1, 1699/1, 1690, 1696, 1700, 1703, 1702, 1691, YEŞİL KUŞAK, 427, 1680, 1686, 1695, BAŞAK
Bakım Çalışması
17.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1723, 1690, 385, 1699/1, 1675, 1712/1, GEVAŞ, 1725/1, NARİN, 1709/1, 1725/2, 1705, 1725, YEŞİL KUŞAK, BAŞAK, ŞEHİT HARUN AYDIN, 1706, 1710, 1709, 1707, ÖZALP, 1711, 1704
Bakım Çalışması
17.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1198

BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BÜYÜKBOYALIK

Ankara elektrik kesintisi 17 Ekim (Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 17 Ekim (Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören...)

BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.10.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ALPARSLAN TÜRKEŞ

17.10.2026 13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BAĞLAR, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, BEYTEPE MAHALLESİ, BEYTEPE, 1771

ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÜREĞİL ÇİFTLİĞİ, KARGALAR, SOFU DERESİ, YUKARIDERE

ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.10.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
PÜRLÜ DEDE, ARİF ÇALIŞ, ÇIRÇIR, HAYDAR MANAV, ŞAHİNLER, SÜMBÜL, VARLIK, YALÇIN, MEZBAHA, ALİ BAYSAL, BOYRAZ, HACI YUSUF AĞA, HACI AHMET AĞA, ÜNLÜ, YAKIŞIR, KAYALI_2, AYYILDIZ, ELÇEKPINARI, YAVUZ SULTAN SELİM, MERAL, GÜÇ, KUZPINAR

GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AKÖRENÇARŞAK, AHİBOZ, SOĞULCAK, BEZİRHANE MERKEZ

17.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ARZUM MUTLU MEKAN KONUT KOOP., MANZARA EVLERİ SİTESİ, 270, ÖRENCİK, 3780, 3777, 265, 267, 259

17.10.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
164, 3836, 3837, 3842, 79, 3839

17.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1154, 862, CEMİL YILDIRIM, 861, 858, 867, 860, 859, ANKARA

Ankara elektrik kesintisi 17 Ekim (Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 17 Ekim (Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören...)

KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KILIÇLAR KÜME

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1510, ŞEHİT BÜLENT CENGİZ, 1498, 1499, 301, BALCILAR, 1497, 1501, 1496, 232, 1505, CAMBIL, 1503, 1504, 310, 1506, 1507, 1502, 305, 309, 1500, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, 312, 308, 307, 1470, 298

14:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KURŞUNLU, 293, 294, 295, 302, 301, 284, ÇAMBAŞI

MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1692, 1691/1, 1699/1, 1690, 1696, 1700, 1703, 1702, 1691, YEŞİL KUŞAK, 427, 1680, 1686, 1695, BAŞAK

17.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1680

17.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1723, 1690, 385, 1699/1, 1675, 1712/1, GEVAŞ, 1725/1, NARİN, 1709/1, 1725/2, 1705, 1725, YEŞİL KUŞAK, BAŞAK, ŞEHİT HARUN AYDIN, 1706, 1710, 1709, 1707, ÖZALP, 1711, 1704

Ankara elektrik kesintisi 17 Ekim (Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 17 Ekim (Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören...)

POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

17.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
EVLİYAFAKI, BATI KISIM, GÜNDOĞAN

Editör : İREM ÖZCAN
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