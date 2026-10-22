Ankara elektrik kesintisi 23-24 Ekim (Sincan, Yenimahalle, Çankaya, Gölbaşı, Bala, Akyurt, Mamak)
Ankara elektrik kesintisi 23-24 Ekim programı Başkent EDAŞ tarafından duyuruldu. Yürütülen bakım, onarım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Sincan, Yenimahalle, Çankaya, Gölbaşı, Bala, Akyurt, Mamak, Kahramankazan, Altındağ, Çubuk, Nallıhan, Beypazarı, Etimesgut, Kalecik, Keçiören, Pursaklar, Güdül, Haymana, Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde planlı kesinti yapılacağı bildirildi.
Ankara elektrik kesintisi 23-24 Ekim programına göre kesinti uygulanacak ilçe ve mahalleler belirlendi. Yapılacak çalışmalarda Sincan, Yenimahalle, Çankaya, Gölbaşı, Bala, Akyurt, Mamak, Kahramankazan, Altındağ, Çubuk, Nallıhan, Beypazarı, Etimesgut, Kalecik, Keçiören, Pursaklar, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Çamlıdere ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler bölgelere göre farklı saatlerde sona erecek. İşte, Başkent EDAŞ planlı kesinti listesi...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 23-24 EKİM
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, AKYURT, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
22.10.2026 11:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞIHALİ, KARAKAŞ, 362, AHMETADİL, ÇALI, 3., OLUKPINAR, SÜRGÜLÜ., BOY
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463
Bakım Çalışması
23.10.2026 10:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, 1407, 68, ZİYABEY, AŞKAABAT, İNÖNÜ BULVARI GÖKKUŞAĞI PARKI İŞY., AKDENİZ, ŞEHİT MEHMET ARAS, AŞKABAT, WİLHELM THOMSEN
Bakım Çalışması
23.10.2026 00:30 - 05:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, İZMİR 1, CİHAN, NECATİBEY, ATATÜRK, GAZİ MUSTAFA KEMAL
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA ÖZBEK, TEBERİK, BÜĞDÜZSILINECEK, BÜĞDÜZ, AKKENT
Bakım Çalışması
24.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 153, 159, MENEKŞE., 300, MUSTAFA ÖZBEK, ULUPINAR, 156, 150, 154, 152, 157, 158, BÜĞDÜZSILINECEK, 155, BÜĞDÜZ, 151
Bakım Çalışması
24.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 307, 304, 312, 301, 310, BÜĞDÜZSILINECEK, 303, 302, 308, 300, 40, 305, 309, BÜĞDÜZ, 23
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:15 - 15:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAĞLIK, MİSKET, ÇALIŞKAN, MASUM, MECNUN, MUALLİM, SANCAK, MEVLEVİ, MALAZGİRT, ANKARA., MİLLET, MENEKŞE, GÜVENÇ, MAYDANOZ, CAMİ, MANOLYA, MELİKŞAH, MUCUR, KIZIK, YILDIRIM ., MEHMETÇİK, İLKOKUL, MEVLÜT, GEÇİT, MEHTER, MERDANE, DR. NESLİHAN ÖZENLİ, MIZRAK, SABIR, GAZİ İSMAİL CANTÜRK
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
22.10.2026 14:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEVLANA 1, IHLAMUR, GELİNCİK, DEFNE, KARANFİL., 1609
Bakım Çalışması
23.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 390, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 381, 416, 423, 425, ŞEHİT HARUN AYDIN, 1699/1, 431, 424
Bakım Çalışması
23.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 494, 490, 487, 485, ŞEHİT BÜLENT YALÇINKAYA, 488, 484, 486, 473, 478, ŞEHİT HARUN AYDIN
Bakım Çalışması
23.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 402, 395, 457, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 400, 408, 393, ŞEHİT EYÜP ÖKSÜZ, ŞEHİT HARUN AYDIN, 454, 398, 454/1, 407, 439
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, BALA, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.10.2026 10:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADIGÜZEL, KARABURUN, YUKARIHACIBEKİR, SUYUGÜZEL
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., BEYNAM, KALE BOĞAZI
Bakım Çalışması
23.10.2026 14:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAĞ EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİGİ, KALE BOĞAZI, BEYNAM KONAKLARI, BEYNAM, ATATÜRK...., BAHÇELİEVLER
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEPEKÖY, KARABURUN, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, BÜYÜKCAMİLİ, ADIGÜZEL, BÜYÜKBOYALIK, KARŞIYAKA SUYUGÜZEL, KÜÇÜKCAMİLİ, TATARHÜYÜK, SARIHÜYÜK, YUKARIHACIBEKİR, AŞAĞIHACIBEKİR, EĞRİBASAN, SUYUGÜZEL
Bakım Çalışması
23.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA TEPEKÖY, KÜÇÜKBIYIK, TURGUT ALTINOK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 19 MAYIS, SARIHÜYÜK, ABAZLI, AŞAĞIHACIBEKİR, ÖCALLAR, SUYUGÜZEL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, MADEN KESİKKÖPRÜ, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KÜÇÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 3, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ÇİĞDEMLİ, TEPEKÖY, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÜÇEM, MADEN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, ŞEHRİBAN, BAHÇEKARADALAK, SIRAPINAR, ÇATALÖREN, BÜYÜKBOYALIK, ÇATALÇEŞME, BOYALIK, KEKLİCEK
Bakım Çalışması
23.10.2026 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BÜYÜKBOYALIK
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:45 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAHAMZALI
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, ÇATALÇEŞME
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
Bakım Çalışması
24.10.2026 15:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, SARIHÜYÜK
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, BEYPAZARI, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
22.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYVAŞIK, DR. MUSTAFA GÜLER
Bakım Çalışması
22.10.2026 13:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL, ANK.-İST. DEVLET YOLU, AKDERE
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAMZALAR, KARAPINAR, DAVUTOĞLAN MÜCAVİR, YUKARIGÜNEY, KARAKÖY MÜCAVİR, YILDIZ KÜME, HIRKATEPE, DUDAŞ, AŞAĞIGÜNEY, ULUKÖY MÜCAVİR, NUHHOCA, DAĞŞEYHLER, ULUKÖY, AKÇABAYIR, AŞAĞI, DAVUTOĞLAN, KARAKÖY, SEKLİ
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FASIL, KÖŞEBÜKÜ, HARMANCIK, TAHİR, KAYABÜKÜ
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇAMLIDERE, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEŞBEYLER, HACI BEKİR EFENDİ, ŞEHİT DURALİ AYDIN, SAVAŞ, HACI KARA AHMET, KOÇAK, MUSTAFA YEŞİL
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 14 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
22.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 604/4, DOĞUKENT
Bakım Çalışması
22.10.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BUĞDAY, İRAN, GÜNİZ, TUNALI HİLMİ, KUDÜS
Bakım Çalışması
22.10.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
Bakım Çalışması
22.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 568, 554, 559, 565, 569, 567, 561, 562, 564, 563, 566
Bakım Çalışması
23.10.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUZGUN
Bakım Çalışması
23.10.2026 10:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, 1407, 68, ZİYABEY, AŞKAABAT, İNÖNÜ BULVARI GÖKKUŞAĞI PARKI İŞY., AKDENİZ, ŞEHİT MEHMET ARAS, AŞKABAT, WİLHELM THOMSEN
Bakım Çalışması
23.10.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABİDİN DAVER, AHMET RASİM
Bakım Çalışması
23.10.2026 00:30 - 05:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, İZMİR 1, CİHAN, NECATİBEY, ATATÜRK, GAZİ MUSTAFA KEMAL
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET......, 838, 2.İNÖNÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 2750, SUSUZ MAHALLESİ, 5302
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEDAT SİMAVİ, ABİDİN DAVER
Bakım Çalışması
24.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜNEYPARK
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1591, 1550/1
Bakım Çalışması
24.10.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜNEYPARK
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇUBUK, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SÜPER, ANKARA, TUĞBA 10, TUĞBA 15, HARMANYOLU, ORTAYOL, YAYLA 20, YAYLA 21, YAYLA 22, ÇAYYOLU, ABİDE., SERALAR, KARAAĞAÇ, YAYLA 23, YAYLA 19, YAYLA 18, GANİMET, YAYLA 24, MÜCADELE, GÜLDARPI KÜMEEVLERİ, VEKİL, AHİ EVRAN, ŞEFKAT, İSTİKLAL, EBU HANEFİ
Bakım Çalışması
24.10.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEMER, BUĞURÖREN, BÜĞDÜZ, DEREBAYINDIR, ÇIRÇIR, MANOLYA, SALİMBEY, GÖKÇEÖREN, İNCECİK, 206., 313., KAYMAKAM ERKAN MİNUZ, 109., KARAAĞAÇ, KAYIÖREN, KIRSAKAL, KISAÇ, CUMHURİYET, İSTANBUL, DEMİRCİLER, 1015, ORTABAYINDIR, YENİ ORTABAYINDIR, ATATÜRK, OSMAN EFENDİ, SAKAELİ, SAKARCAÖREN, SALUR, SANCAR, TOSUNCUK, YUVA
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
24.10.2026 15:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SORGUN, ŞEHİT SERHAT GEÇER, ŞEHİT HÜSEYİN ÖZMEN, ŞEHİT GÖKHUN METE ALTUNBAŞ, BILDIRCIN 1, BÜLBÜL, ŞEHİT ZÜLFİKAR KARALÖK, GÜVERCİN, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET TÜRKEN, ŞEHİT BEKİR ERKAÇ, GAZİ, DOĞU, MEHMET ARİF OĞLU, ŞEHİT AYHAN BARAN, KIBRIS KÜMESİ, ŞEHİT ALİ İHSAN OKATAN, ATMACA, ŞEHİT BAYRAM DÖĞEROĞLU, ŞEHİT RAMAZAN BEKAR, MADEN, SAKA, ÜVEYİK, ŞEHİT İSMAİL TAŞDELEN, ŞEHİT ORHAN DAĞ
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GEZER, SOĞULLU, KIRAN, HAKİMİYET, YEDİ ŞEHİTLER, GÖÇE, UZUNOĞLU, 2296, ABBASLAR, KILIÇ ALİ PAŞA, ŞEYHLER, ASALET, AKGÜL, TEPEBAŞI, KALEMKÖY, KINIK, SEYDİ ALİ REİS
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, GÖLBAŞI, İlçesi'nde planlanan 11 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
22.10.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞAN SİTESİ, 3158, 3159, 3156, OĞULBEY, 3157
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., BEYNAM, KALE BOĞAZI
Bakım Çalışması
23.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA TEPEKÖY, KÜÇÜKBIYIK, TURGUT ALTINOK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 19 MAYIS, SARIHÜYÜK, ABAZLI, AŞAĞIHACIBEKİR, ÖCALLAR, SUYUGÜZEL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, MADEN KESİKKÖPRÜ, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KÜÇÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 3, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ÇİĞDEMLİ, TEPEKÖY, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÜÇEM, MADEN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, ŞEHRİBAN, BAHÇEKARADALAK, SIRAPINAR, ÇATALÖREN, BÜYÜKBOYALIK, ÇATALÇEŞME, BOYALIK, KEKLİCEK
Bakım Çalışması
23.10.2026 10:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 35, 218, 198, 206, 209, 202, 214, 164
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 777
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1821, TURGUT ÖZAL, OTAN YAPI KOOP.
Bakım Çalışması
24.10.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2813, 2814
Bakım Çalışması
24.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2814
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, ÇATALÇEŞME
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR MEVKİİ, VELİHİMMETLİ KARŞIYAKA, VELİHİMMETLİ BAĞLAR, VELİHİMMETLİ AŞAĞI, HACIMURATLI, VELİHİMMETLİ MAHALLESİ
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, GÜDÜL, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
24.10.2026 10:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖKMEN, 1.ADALIKUZU, AŞAĞI, 2.ADALIKUZU, GARİPÇE
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, HAYMANA, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KAHRAMANKAZAN, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAÖREN
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KILIÇLAR KÜME
Bakım Çalışması
23.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACIBEY, FATİH SULTAN MEHMET, OTLUKBELİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ÖRENCİK, ŞEMSETTİN, BAĞLAR
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET, KARATEPE, MUHSİN SITKI, BALTACI, ÇALIK, AKINCI, OSMANLI, 379, YEŞİLOVA-, NEYZEN, KARABAĞ, ATMACA, MEHDİ, ORHUN, 3224, YAYLADAĞ, NALLIHAN, KAYI, NEDİM, SELÇUKLU, 372, KIZIK, ALEMDAR, YEŞİLOVA, DÜZLÜK, ATABEY, SÜLEYMAN ÇELEBİ, CAVLIBEY, 383, ÖZBEK, ALTINCI, IŞIN, 374, 375, KUMPINAR
Bakım Çalışması
24.10.2026 10:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖRENCİK
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YASSIÖREN
KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KALECİK, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA TEPEKÖY, KÜÇÜKBIYIK, TURGUT ALTINOK, ERDEMLİ 1 KÜMESİ, 19 MAYIS, SARIHÜYÜK, ABAZLI, AŞAĞIHACIBEKİR, ÖCALLAR, SUYUGÜZEL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIZILIRMAK, MADEN KESİKKÖPRÜ, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, YENİYAPANŞEYHLİ 2, KÜÇÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 3, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ÇİĞDEMLİ, TEPEKÖY, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÜÇEM, MADEN, YENİYAPANŞEYHLİ 1, ŞEHRİBAN, BAHÇEKARADALAK, SIRAPINAR, ÇATALÖREN, BÜYÜKBOYALIK, ÇATALÇEŞME, BOYALIK, KEKLİCEK
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, ÇATALÇEŞME
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.10.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜZELYURT BAĞLUM, ÇALSEKİ
Bakım Çalışması
23.10.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖY YOLU, ÇALSEKİ
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KIZILCAHAMAM, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
24.10.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEMER, BUĞURÖREN, BÜĞDÜZ, DEREBAYINDIR, ÇIRÇIR, MANOLYA, SALİMBEY, GÖKÇEÖREN, İNCECİK, 206., 313., KAYMAKAM ERKAN MİNUZ, 109., KARAAĞAÇ, KAYIÖREN, KIRSAKAL, KISAÇ, CUMHURİYET, İSTANBUL, DEMİRCİLER, 1015, ORTABAYINDIR, YENİ ORTABAYINDIR, ATATÜRK, OSMAN EFENDİ, SAKAELİ, SAKARCAÖREN, SALUR, SANCAR, TOSUNCUK, YUVA
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
22.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1520/2, 459, 1524, KAYAŞ, 1529, 1520/1
Bakım Çalışması
22.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1874, 1878, 1867, 1885, 1891, 1879, 1868, 1877, 1866, 1869, 1884, 1865, 1880, 1876, 1856
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAYAŞ, 84, 1539/5
Bakım Çalışması
24.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 554, 564, KAYI, 534/1, 530/1, 538, 525, 524, 528, 537, 38, 535, 37.., 532, 543, 561, 1117, 42., 540, 531, 529, 555, 1110, 1123, 532/1, 545, 560, 556, 557, 40, 548, 546, 544, 44, 553, 521, 542, 40., 551, 539, 563, 520, 550, 541, 559, 558, ADNAN MENDERES, 45, 547, 38.., 536
Bakım Çalışması
24.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 722/1, 580, 723/3, 727, 724, 723, ŞEHİT HALİL ULAŞ YILDIRIM
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 724, 717, 716, 691, 714, 731/9, 708, 715, 704, 707, 713, 706, 715/1
Bakım Çalışması
24.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İMAM ALİM SULTAN, ŞEHİT TURHAN AÇIKGÖZ, 717, 715/1, 731/9, 715/2, 699/1, 698/1, 691, 702/5, 702/7, 702/9, 692, 694, 702/6, 713, 714, 702/1, 699, 715, 398, 705, 706, 704, 707, 702/2, 701, 702, 702/8
Bakım Çalışması
24.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 738, 734, 735, MUSTAFA YÜCEL ÖZBİLGİN, 736, 723
NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, NALLIHAN, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
22.10.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 305, KANARYA., 309, FATİH, 307, 306, 308
Bakım Çalışması
22.10.2026 13:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL, ANK.-İST. DEVLET YOLU, AKDERE
Bakım Çalışması
23.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EĞRİ, OSMANKÖY, KAVAKKÖY
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOZLU YAYLA, EMREMSULTAN, NALLIKOZLU YAYLASI
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAMZALAR, KARAPINAR, DAVUTOĞLAN MÜCAVİR, YUKARIGÜNEY, KARAKÖY MÜCAVİR, YILDIZ KÜME, HIRKATEPE, DUDAŞ, AŞAĞIGÜNEY, ULUKÖY MÜCAVİR, NUHHOCA, DAĞŞEYHLER, ULUKÖY, AKÇABAYIR, AŞAĞI, DAVUTOĞLAN, KARAKÖY, SEKLİ
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, PURSAKLAR, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
22.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARŞIYAKA, KÖSRELİKKIZIĞI
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK, AHMETADİL, 1477, 1462, 1473, KÖSRELİKKIZIĞI, 1463
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak LİMON_1, ABACI, EMEK, ÇİZGİ, KAMER, ÇAMYUVA, İSTİNYE, SEMAVER, FETHİYE, BÜYÜKDERE
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 26 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
22.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BİLGÜN, MENDERES, AYNALI, BAĞDATLI, BEKÇİLİ, BILDIRCIN, BİLİMSEL, BİNA, BULAN, AS
Bakım Çalışması
22.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖKYÜZÜ, GÜLSEREN, GÜNAYDIN., SAMSUN, DENİZLİ, GÜNEŞ.., SEDA, GÜN, GÜLDEREN.
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACI BAYRAM, 775, ŞALİ, 771., AYAŞ ANKARA YOLU, 794, YUNUS EMRE, 771, 774, 900, ALPARSLAN., 773, 795, 902, 772, 765
Bakım Çalışması
23.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 359., 409, 27
Bakım Çalışması
23.10.2026 15:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 26, 388, 379., 387, 1017
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MALAZGİRT., KOSOVA., FIRAT.., ŞEHİT MEHMET AKKAYA., AVCI
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖL, HÜRRİYET., GÖNLÜBOL, GÜLHANSI, GÜLKURUSU, GÜZELGAH, HAZAL, HÜR, İKİBİN, ŞEHİT HANİFİ GÜL, HALUK, HAKİ, GÜLSUYU, IŞIKLI, GÜMÜŞSUYU, GÜLBAHAR, HİCRET
Bakım Çalışması
23.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLHAN, 15_2, GÖKHAN, FAALİYET, 14_2, FENİŞLERİ, FECRİ EBCİOĞLU, FABRİKA, DESTEK, AVCI
Bakım Çalışması
23.10.2026 15:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak LEVENT., PLEVNE, ŞEHİT MEHMET AKKAYA., ÇAĞLAYAN, FAALİYET, KIZILIRMAK, TİMUÇİN, 16_2, FABRİKA, PAZAR, FENİŞLERİ
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARIOĞLU, DEĞİRMENDERE, ŞEHİT HİKMET DURSUN, AYTEKİN, VEYİSOĞLU, İSMAİLPAŞA, KAYALAR, HINCOĞLU, YANIK, CAMİİ, BULAMAÇ, İSMAİLOĞLU, BOĞAZLAR-EPSEMLER, SAHİL, ÇAVUŞOĞLU, SAHİL., ÇAVUŞ OĞLU, CABBAROĞLU, CELEPLER, ÇAĞATAY, AĞABEY, KAYAALTI, KÖSEALİ, YAĞMURLU, KIRIKOĞLU, GEMİCİOĞLU, MEZİTOĞLU, AŞKIN, YUSUFBAŞOĞLU, PAZARYOLU, -, ALİBEYOĞLU, TİRYAKİOĞLU, ALİFAKİ, TAYYİP ALTI, MERKEZ, BELEDİYE, ÇAKIL, FİDİKLER, MAHMUTOĞLU, MERKEZ KÜME EVLER, PAZARKESE, RAHMANOĞLU, DÜZ, SİYAMİOĞLU, ÇENGELOĞLU, SOFULAR, KAVACIK, GÜNDÜZ, GÜNAY, ALİ KÖSELER, ÇENDERİŞ, OVAÇAYI, EMİRLER, AFETEVLERİ, MEMİŞOĞLU, DAVUTOĞLU, TİNTİNOĞLU, KARAN, KURUKAVAK, KUREYÜPOĞLU, KARAGERİŞ, GÖKÇELER, TAHİRLER, MISIROĞLU, NAHTA
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NİZAM, TARLA, ADİLE NAŞİT, DERYA, YÜKSELİŞ, ÖZGESU, HİSARLIKAYA, BEŞİK, MERKEZ, BAĞLUM, DİNAR, ÇİLİNGİR., EKİNCİ, MALIKÖY., VADİ, HÜR., ALYAZMALIM, ÜCRET, YAPRAK, UĞURLU, AKTEPE, ARI, YELKEN, ALIÇ, AAAA, ATAPARK, AŞKIM, GERGİN, BADEM, ÇİLİNGİR, BEZGİN, TÜRKAY, DİŞBUDAK, GONCAGÜL, TURGUT ÖZAL, ÇAKIL, YEDİVEREN, VARLIK, VİRAN, BURÇAK, ANITTEPE, OYMAK, PEKER, YEŞİL, KEMAL SUNAL, DERVİŞ., BULUT, MAYIS, TOMRİS HAN, EMİR, BARDAK, YUNUS., SİVASLI, YENIHISAR, MEKTUBAT, KIVILCIM, TAŞDEMİR, DÜĞÜN, CİVANIM, ASMALI.., MERZİFON, BAĞCI, KARAÇAY, ÜRÜN, ÇEŞME, HAYAT, ÇELTİK, AK, D 200, PAPATYA.., NEFER, EKİN, KAVAK, ALİ AŞLAR, BAYSAL, GÖNÜL., AKBAĞ, YILMAZ ODABAŞI, UZUNGİL, GEVREK, ALAGÖZ, COŞKULU, GÜLMEZ, 1215, AYDEDE, ÇARK, ÜZÜM, ÇORUH, 1226, ATEŞ, AYAZ., ÖRGÜ, LEVENT, ALP, ORAK, ÖREN, HUKUK, ŞEMDİNLİ, HANİDİYE, TÜNEL, ERİM, KRAL, ÇOKÖREN, GİRNE, KERVAN, TURABİ, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, YOLLUK, 1221, BOZKURT, 1216, ARDA, TANDOĞAN
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAGÖZ, GÜVEN., AYVA, MERİNOS, EMEK, SARPER
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENIHISAR, ALAGÖZ, ALCI, MALIKÖY.
Bakım Çalışması
23.10.2026 10:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜL, İHLAS, ŞEHİT MEHMET GÜVEN, ORHAN GAZİ, PAPATYA, LEYLAK.
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MALIKÖY., BAĞ YOLU, 2099
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, ŞENOL
Bakım Çalışması
24.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAYI, 326
Bakım Çalışması
24.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 554, 564, KAYI, 534/1, 530/1, 538, 525, 524, 528, 537, 38, 535, 37.., 532, 543, 561, 1117, 42., 540, 531, 529, 555, 1110, 1123, 532/1, 545, 560, 556, 557, 40, 548, 546, 544, 44, 553, 521, 542, 40., 551, 539, 563, 520, 550, 541, 559, 558, ADNAN MENDERES, 45, 547, 38.., 536
Bakım Çalışması
24.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 40., 33, 436., 434, 437, 432., 429, 433, 364, 455, 457.
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6, 168, 163, 166, 956, VURAL BAYLAN, 14, 7., 8., 189, 181, 8, 185., 9, 183, 167, 13., 182, 165, 184
Bakım Çalışması
24.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEDRİ., DEVRİMLER, BELEDİYE, BİRTAT, BAHTIŞEN, BİLAL
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 373, BEHÇET NECATİGİL, BUSE, ŞEHİT BURAK TÜRKOĞLU, FEYZA., BAHARAT, ABDURRAHİM KARAKOÇ, BEDRİ.
Bakım Çalışması
24.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇELİ, BAYKAN, BİRTAT, AYAŞ ANKARA YOLU HARİKALAR PARK, BİLAL
Bakım Çalışması
24.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEHÇET NECATİGİL, ŞEHİT BURAK TÜRKOĞLU, 371., AYAŞ ANKARA YOLU HARİKALAR PARK, 370, ABDURRAHİM KARAKOÇ
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT HİKMET DURSUN, GÜNDÜZ, KAYALAR, HINCOĞLU, MERKEZ KÜME EVLER, KÖSEALİ, MERKEZ, RAHMANOĞLU, ÇENGELOĞLU, ALİ KÖSELER, DAVUTOĞLU, TİNTİNOĞLU
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 68, AHİ MESUD, SÜVARİ, SARP, HÜRRİYET., 69, SARNIÇ, 64, SERA, SOYSAL, MİMAR SİNAN
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 17 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
22.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1315, 1304, 1305, İVEDİK., 1303, 1302, 1307, SÜLEYMAN ŞAH, ŞEHİT SÜLEYMAN ŞAHİN, 1319, 1306, 1318
Bakım Çalışması
22.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5501, 1325, 5500, 1326, ŞEHİT SÜLEYMAN ŞAHİN
Bakım Çalışması
22.10.2026 17:00 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İVEDİK, SERİN
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINTEPE, DÖRTYOL, BEYAZKÖY, SİVAS, KIZILCAHAMAM
Bakım Çalışması
23.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖYİÇİ_SİLİNECEK, 1835, ŞEHİT ADİL YURTOĞLU, 1833, 1830, 1834
Bakım Çalışması
23.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ERGAZİMAHALLESİ_SİLİNECEK, 1825, 1695 HARRAN, 1828 DİLEK ÇARŞISI, 1695, 1830, 1827, BATI, ŞEHİT ADİL YURTOĞLU
Bakım Çalışması
23.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖYİÇİ_SİLİNECEK, 1835, 1803, 1833
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1010, 854, 876/1, 1030, 1027, 1032, ŞEHİT HAKKI SÖZER, 1012, AKGÜVERCİN, KARAHÖYÜK, 1031, 1009
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET......, 838, 2.İNÖNÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 2750, SUSUZ MAHALLESİ, 5302
Bakım Çalışması
23.10.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1036, 1031, 1037, 1033, DEMİRDAĞ
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İVEDİK., FATİH SULTAN MEHMET, 967, 1566, İVEDİK, 2450, ANADOLU, SEDDÜLBAHİR, 2451
Bakım Çalışması
24.10.2026 14:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANADOLU
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BARIŞ, YEŞİLTEPE, YAĞMUR, AYDINLIK, CUMHURİYET, HASAN ŞEN, UFUK, EKİN, DURU, CAN, BAHAR, ŞHT.UĞUR BOZACI, ANADOLU, 1.AKSU, İMREN, CUMHURİYET 1., AKINCI, HAYDAR, 1.KARŞIHARMANLAR, TUNÇ, LİSE, HAZAN, CUMHURİYET 2., 1.BOZKURT, KARŞIHARMANLAR, GÜLBAHÇE, HİLAL, UĞUR, KIZILBAYIR, VAKIF, YENİÇAĞ
Bakım Çalışması
24.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1820 CADDE ÖZPETEK 6 SİTESİ, 1820, ŞEHİT SONER ÇANKAYA
Bakım Çalışması
24.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT SONER ÇANKAYA, BATI, 1837
Bakım Çalışması
24.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT SONER ÇANKAYA, 1820, 1823, 1821
Bakım Çalışması
24.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALİ HAYDAR YULUĞ, 1807, CENGİZ AYTMATOV, ŞEHİT SONER ÇANKAYA