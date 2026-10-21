Bingöl’de elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak merak edilirken Bingöl elektrik kesintisi 22-23-24 Ekim programı paylaşıldı. Fırat EDAŞ tarafından duyurulan listeye göre Bingöl Merkez de dahil Genç, Yayladere, Karlıova, Solhan, Kiğı, Adaklı ve Yedisu ilçelerinde kesintiler yaşanacak.

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Bingöl elektrik kesintisi 22-23-24 Ekim listesi vatandaşların gündeminde. Fırat EDAŞ tarafından planlanan bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında 22, 23 ve 24 Ekim 2026 tarihlerinde Bingöl’ün farklı ilçelerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Bingöl Merkez başta olmak üzere Genç, Solhan, Karlıova, Yayladere, Kiğı, Adaklı ve Yedisu ilçelerindeki bazı mahalle ve köylerde belirli saat aralıklarında enerji verilemeyecek. Peki, Bingöl’de elektrikler ne zaman gelecek?

Bingöl elektrik kesintisi 22-23-24 Ekim

Bingöl elektrik kesintisi 22-23-24 Ekim (Genç, Merkez, Yayladere, Karlıova, Solhan, Kiğı, Adaklı, Yedisu)

GENÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Ekim 09.00-11.00 - Gözütok Köyü Mala Mevkii, Şehittepe Köyü Ameran Mevkii, Yiğitbaşı Köyü, Geyikdere Köyü Alatlı Mezra, Geyikdere Köyü Erdoğdu Mezra, Dereköy Köyü Aşağıbiçer Mezra

22 Ekim 09.00-16.00 - Çevirme Köyü, Bulgurluk Köyü Merkez Mevkii, Bulgurluk Köyü Kirişli Mezra, Bulgurluk Köyü Kilimli Mezra, Bulgurluk Köyü Taşkapı Mezra, Büyükçağ Köyü, Yeniyazı Köyü, Bulgurluk Köyü Savaş Mezra

22 Ekim 11.30-12.30 - Dereköy Köyü Aşağıbiçer Mezra

23 Ekim 09.00-14.00 - Yoldaşan Mahallesi

23 Ekim 09.30-10.30 - Yatansöğüt Köyü

23 Ekim 09.30-16.30 - Yiğitbaşı Köyü, Yağızca Köyü İkizler Mevkii, Yağızca Köyü Güreşli Mevkii, Yağızca Köyü Merkez Mevkii, Koçsırtı Köyü Küçük Mezra, Koçsırtı Köyü Yumurtalı Mezra, Koçsırtı Köyü Otluca Mevkii, Koçsırtı Köyü Özyurt, Kepçeli Köyü Kuruca Mevkii, Kepçeli Köyü İmeceli Mevkii, Bayırlı Köyü Alancık Mezra, Bayırlı Köyü Güvercinli Mezra, Bayırlı Köyü Merkez Mevkii, Çaytepe Köyü Söğütlü Mevkii, Çanakçı Köyü Merkez Mevkii, Çanakçı Köyü Kılıçlı Mezra, Çanakçı Köyü Özlüce Mezra, Dilektaşı Köyü Merkez Mevkii, Dilektaşı Köyü Görsü Mezra, Dilektaşı Köyü Yeşilyurt Mezra, Dilektaşı Köyü Bindallı Mezra, Dilektaşı Köyü Güngörmez Mezra, Gözütok Köyü Merkez Mevkii, Gözütok Köyü Mala Mevkii, Gözütok Köyü Küpeli Mezra, Kepçeli Köyü Merkez Mevkii

23 Ekim 12.00-17.00 - Yoldaşan Mahallesi

Bingöl elektrik kesintisi 22-23-24 Ekim (Genç, Merkez, Yayladere, Karlıova, Solhan, Kiğı, Adaklı, Yedisu)

BİNGÖL MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Ekim 09.00-16.00 - Ekin Yolu Köyü Merkez Mevkii, Suvaran Köyü Aşağı Mevkii, Yumaklı Köyü Merkez-Yumaklı Mevkii, Yumaklı Köyü Polatlı Mezra, Yumaklı Köyü İkizgöl Mezra, İçmeler Mahallesi, Simani Mahallesi, Çeltiksuyu Köyü, Garip Köyü, Güveçli Köyü, Kılçadır Köyü, Yamaç Köyü, Bahçeli Köyü, Dişbudak Köyü, Gökdere Köyü Merkez Mevkii, Gümüşlü Köyü Merkez Mevkii, Gümüşlü Köyü Evçiler Mezra, Gürpınar Köyü, Erdemli Köyü, Kıran Köyü, Olukpınar Köyü, Ardıçtepe Köyü, Çayağzı Köyü, Çayağzı Köyü Kemalan Mezra, İnönü Mahallesi, Ekin Yolu Köpr übaşı Mezra, Mirzan Mahallesi

23 Ekim 09.00-16.00 - Saray Mahallesi, Simani Mahallesi

24 Ekim 09.00-16.00 - Çeltiksuyu Köyü

24 Ekim 12.00-14.00 - İnönü Mahallesi, Yenişehir Mahallesi

24 Ekim 14.00-15.00 - Dallıtepe Köyü Göl Mezra, Ortaçanak Köyü Gevir Mevkii, Yenibaşlar Köyü, Dallıtepe Köyü Merkez Mevkii, Gözer Köyü, Köklü Köyü, Ortaçanak Köyü Merkez Mevkii, Ortaçanak Köyü Subaşı Mezra, Ortaçanak Köyü Hezaz Mevkii, Ortaçanak Köyü Elma Mevkii, Kılıçlı Mahallesi, İçpınar Mahallesi, Kamışlı Mahallesi, Uzundere Mahallesi, Ekin Yolu Köyü Merkez Mevkii, Ekin Yolu Köyü Beyaztoprak Mezra, Ekin Yolu Köyü Köprübaşı Mezra, Göltepesi Köyü Merkez Mevkii, İncesu Köyü, Sarıçiçek Köyü Hacıçayır Mezra, Sarıçiçek Köyü

24 Ekim 15.00-17.00 - Kuşburnu Köyü Merkez Mevkii, Çavuşlar Köyü Yeniyerleşim Mevkii

Bingöl elektrik kesintisi 22-23-24 Ekim (Genç, Merkez, Yayladere, Karlıova, Solhan, Kiğı, Adaklı, Yedisu)

YAYLADERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Ekim 09.00-12.00 - Çıkan Köyü, Sürmelikoç Köyü Merkez Mevkii, Aydınlar Köyü Merkez Mevkii, Yolgüden Mahallesi, Aydınlar Köyü Bölükören Mezra, Aydınlar Köyü Hacı Mezra, Çayağzı Köyü Merkez Mevkii, Çayağzı Köyü Elmacık Mezra, Kalkanlı Köyü Merkez Mevkii

22 Ekim 10.00-17.00 - Akçadaml ar Mahallesi, Hasköy Mahallesi, Merkez Mahallesi, Conag Mahallesi, Haktanır Mahallesi, Batıayaz Köyü Merkez Mevkii, Çalıkağıl Köyü Merkez Mevkii, Güneşlik Köyü Merkez Mevkii, Güneşlik Köyü Çaylıca Mezra, Günlük Köyü Merkez Mevkii, Korlu Köyü Göl Mezra, Korlu Köyü Eyüphan Mezra, Korlu Köyü Düğünlü Mezra, Korlu Köyü Merkez Mevkii, Yaylabağ Köyü Merkez Mevkii, Çatalkaya Köyü Merkez Mevkii, Bilekkaya Köyü Merkez Mevkii, Yavuztaş Köyü Yavuztaş Mevkii, Zeynelli Köyü Merkez Mevkii, Gökçedal Köyü, Alınyazı Köyü

23 Ekim 10.00-17.00 - Yavuztaş Köyü Yavuztaş Mevkii, Çalıkağıl Köyü Merkez Mevkii, Çatalkaya Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi

24 Ekim 10.00-17.00 - Merkez Mahallesi, Çalıkağıl Köyü Merkez Mevkii, Çatalkaya Köyü Merkez Mevkii, Yavuztaş Köyü Yavuztaş Mevkii

Bingöl elektrik kesintisi 22-23-24 Ekim (Genç, Merkez, Yayladere, Karlıova, Solhan, Kiğı, Adaklı, Yedisu)

KARLIOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Ekim 09.00-16.00 - Yoncalık Köyü

23 Ekim 10.00-11.30 - Sarıkuşak Köyü, Kızılçubuk Köyü, Kaynarpınar Köyü

24 Ekim 17.00-19.00 - Kızılağaç Köyü, Sudurağı Köyü, Yiğitler Köyü, Aşağıyağmurlu Köyü, Yukarıyağmurlu Köyü, Bahçeköy Köyü, Boncukgöze Köyü, Karabalçık Köyü, Kaynak Köyü, Kıraçtepe Köyü, Soğukpınar Köyü, Taşlıçay Köyü, Bağlıisa Köyü, Toklular Köyü, Yeniköy Köyü, Cilligöl Köyü, Halifan Köyü, K ürük Köyü, Kalencik Köyü, Kar lıca Köyü, Göynük Köyü

Bingöl elektrik kesintisi 22-23-24 Ekim (Genç, Merkez, Yayladere, Karlıova, Solhan, Kiğı, Adaklı, Yedisu)

SOLHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

24 Ekim 15.00-17.00 - Sülünkaş Köyü, Dilektepe Köyü, Sükyan Köyü, Oymapınar Köyü, İnandık Köyü, Kale Köyü Merkez Mevkii, Mutluca Köyü, Demirkapı Köyü, Doğuyeli Köyü, Gelintepe Köyü, Gençtavus Köyü, Murat Köyü, Hazarşah Köyü, Yeşilova Mahallesi, Düzağaç Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Yenidal Köyü, Yiğitharman Köyü Keşkan, Yiğitharman Köyü Gündoğdu Mezra, Yiğitharman Köyü, Yenibaşak Köyü Orta Mevkii, Yenibaşak Köyü Duygulu Mezra, Arslanbeyli Köyü, Asmakaya Köyü, Bozkanat Köyü

Bingöl elektrik kesintisi 22-23-24 Ekim (Genç, Merkez, Yayladere, Karlıova, Solhan, Kiğı, Adaklı, Yedisu)

KİĞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Ekim 09.00-16.00 - Çanakçı Köyü, Nacaklı Köyü, Sırmaçek Köyü

22 Ekim 10.00-17.00 - Yukarıs erinyer Köyü

ADAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Ekim 09.00-16.00 - Hasbağlar Köyü

23 Ekim 09.00-16.00 - Boyalı Köyü, Erler Köyü, Topağaçlar Köyü

Bingöl elektrik kesintisi 22-23-24 Ekim (Genç, Merkez, Yayladere, Karlıova, Solhan, Kiğı, Adaklı, Yedisu)

YEDİSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Ekim 10.00-11.30 - Yeşilgöl Köyü, Kabaoluk Mahallesi, Elmalı Köyü, Dinarbey Köyü, Merkez Mahallesi, Şenköy Köyü Merkez Mevkii, Karapolat Köyü, Güzgülü Köyü, Eskibalta Köyü

Bingöl elektrik kesintisi 22-23-24 Ekim (Genç, Merkez, Yayladere, Karlıova, Solhan, Kiğı, Adaklı, Yedisu)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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