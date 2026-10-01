Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 1 Ekim su kesintisi programı

Ankara'da 1 Ekim Perşembe günü günü bazı bölgelerde su kesintisi uygulanıyor. Elmadağ, Gölbaşı, Etimesgut, Beypazarı, Altındağ, Yenimahalle'deki su kesintilerinden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntılarını merak ediyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

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Ankara su kesintisi 1 Ekim 2026 Perşembe günü vatandaşların gündeminde yer alıyor. ASKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre Elmadağ, Gölbaşı, Etimesgut, Beypazarı, Altındağ, Yenimahalle bölgelerinde uygulanan kesintiler bir süre devam edecek. Kesinti saat aralıklarına ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Şebeke ve branşman arızası nedeniyle meydana gelen kesintilerden etkilenen vatandaşlar programın detaylarını sorguluyor.

ASKİ SU KESİNTİSİ

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 1.10.2026 06:05:00

Tamir Tarihi: 1.10.2026 18:00:00

Detay: Elmadağ İlçesini besleyen yer altı kargalı barajında mevsimsel kaynaklı yeterli su kalmadığından dolayı 01.10.2026 tarihinden itibaren geçici bir süre; saat 06:00 ile saat 18:00 saatleri arası planlı ve kademeli basınç düşüklüğü su kesintisi yapılacak olup su verilemiyecektir. Etkilenen Depo ve yerler ; --Şahintepe Depo: Kurtuluş Mh üst kodları Tatlıca Mh TOKİ ve Sungur mevki. --Kurtuluş Depo: Kurtuluş Mh orta kodları Tatlıca Mh orta ve alt kodları İsmetpaşa Mh üst kodları Yenice Mh ,Yenidoğan Mh ,Yenipınar Mh tamamı Vatandaşlarımızın bu durumdan en az şekilde etkilenmesi için tankerlerimiz su depolarına takviye amacıyla çalışacaktır. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: Kurtuluş mh orta ve üst kodları Tatlıca mh, orta ve alt kodları İsmetpasa mh üst kodları Yenıdoğan mh, Yenıce mh. Yenıpınar tamamı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 1.10.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 1.10.2026 15:00:00

Detay: Taşpınar Mahallesi 2847 Sokak üzerinde 150’lik içme suyu hattında yapılacak olan branşman bağlantısı nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Taşpınar Mahallesine 1 Ekim 2026 saat- 09:00 ile 1 Ekim 2026 saat- 15:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Taşpınar mahallesi



ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 1.10.2026 09:40:00

Tamir Tarihi: 1.10.2026 18:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Aşagıyurtçu Dünya Birlik Site içerisinde bulunan Ø 100 dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 09:40 ile 18:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: : Aşagıyurtçu Bir Kısmı ve Golfkent Civarı

ASKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMININ AYRINTILARI İÇİN TIKLAYIN

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