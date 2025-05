Anneler gününüz kutlu olsun mesajları: Duygusal, komik, eğlenceli, resimli Anneler günü mesajları

Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanırken bu yıl 11 Mayıs 2025 tarihi annelerimize olan sevgimizi dile getirmek için özel bir fırsat sunuyor. Anneler Günü sadece annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp, onlara duyduğumuz sevgiyi ve takdiri ifade etme günüdür. Annemize olan sevgimizi gösterirken, ona yazacağımız anlamlı mesajlar ve sevimli sözler bu günü daha da unutulmaz kılacaktır. En güzel, duygusal, anlamlı, komik, eğlenceli, resimli Anneler günü mesajları...

KOMİK VE EĞLENCELİ ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

"Anneciğim, seni o kadar çok seviyorum ki bazen yemekleri bile yemeden sofradan kalkıyorum, çünkü senin o yemeklerinle kalbimi doyuruyorsun. Anneler Günün kutlu olsun!"

"Sana bir ömür boyu teşekkür etsem de az gelir, ama ben seni sadece bugün değil, her gün seviyorum. Senin gibi sabırlı birini bulmak zor!"

"Anneciğim, sen olmasan evde tek başıma mutfağı yakardım. İyi ki varsın, Anneler Günün kutlu olsun!"

"Ben büyüdüm ama hala senin her söylediğine karşı geliyorum. Annem, her zaman haklısın!"

"Bugün senin günün anne! Ama biliyorsun, bugün bile yemek yaparken seni düşündüm, çünkü senin gibi mükemmel bir aşçı olmak kolay değil!"

"Anne, senin yanında her şey güzel. Ama yine de evde hiç kimse sana ‘yemek hazır mı?’ dememeli!"

"Senin gibi mükemmel bir annem olduğu için ‘büyüdüm’ diyebilirim. Ama hala ‘anneeee’ diye bağırmadan edemiyorum!"

"Mutfakta sabahın 5’inde uyanıp bizim için en güzel kahvaltıyı hazırlayan annem, seni seviyorum!"

"Sana teşekkür etmek için ‘harika bir anne’ demek yetmez, çünkü ‘harika’ kelimesi senin için fazla basit kalır!"

"Hayatımda bana öğrettiklerin için teşekkür ederim anne! Bunların başında ‘her zaman doğruyu söyle’ var, ama ben hala senin gözünün içine bakarak ‘evet, çok iyi yaptım!’ diyorum!"

"Anneler Günü'nde sana bir çiçek almadım, çünkü her zaman senin gülüşünle dünyam çiçek açıyor."

ANLAMLI ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

"Canım annem, senin sevgine her zaman ihtiyacım oldu ve hep bana güç verdin. Seninle her şey daha güzel, Anneler Günün kutlu olsun."

"Bana her zaman sevgi, şefkat ve sabırla yaklaştın, sana her şeyin en güzeli layık. Anneler Günün kutlu olsun anne."

"Varlığınızı borçlu olduğumuz, sevgi ve özveri kaynağımız olan, değerli annem… Senin gibi bir annem olduğu için her gün şükrediyorum."

"Anneler, sadece anneler değil, aynı zamanda her zaman destek veren en yakın dostlarımızdır. Senin gibi bir anneye sahip olduğum için çok şanslıyım."

"Anneler Günü’nde sana olan sevgimi bir gün değil her gün söylemek istiyorum. Seninle her şey daha parlak, annem."

"Seninle büyüdüm, seninle güçlendim. Beni her zaman korudun ve sevginle sarıldın. Anneler Günün kutlu olsun."

"İyi ki varsın anne, senin gibi bir anneye sahip olmak bu dünyadaki en büyük hediye."

"Sen benim canım, en değerli varlığım, en büyük rehberimsin. Anneler Günün kutlu olsun, seni seviyorum."

"Senin gibi bir anneye sahip olmak bana hayatta en büyük mutluluğu verdi. Her zaman senin yanındayım, Anneler Günün kutlu olsun."

"Seninle her şeyin daha anlamlı olduğunu ve güzelleştiğini biliyorum. Her günümü seninle geçirmek, en güzel hediye."

"Anneciğim, senin gibi biriyle hayatı paylaşmak ne kadar kıymetli bir şey. Anneler Günün kutlu olsun, her zaman senin yanındayım."

"Her zaman beni korudun ve yanımda oldun. Sadece bugün değil, her gün seni seviyorum anne."

"Anneler Günü’nde sana olan sevgimi nasıl ifade edebilirim? Beni her zaman sevdin, bana her zaman güven verdin, en güzel annemsin."

"Senin gibi bir anneye sahip olmak hayatta en büyük şansım. Her zaman seninle gurur duyuyorum."

"Bana her zaman huzur veren sen, kalbimdeki en özel yeri hak ediyorsun. Anneler Günün kutlu olsun."

DUYGUSAL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

"Canım annem, seni her zaman seviyorum, her zaman saygı duyuyorum. Her zaman yanında olacağım. Anneler Günün kutlu olsun."

"Bana hayatı öğreten, her zaman en büyük destekçim olan sevgili annem, seni seviyorum."

"Dünyadaki en kıymetli varlık sensin. Seninle geçen her an, bana her zaman huzur verdi. Anneler Günün kutlu olsun."

"Sonsuz sevgini her zaman kalbimde hissettim ve hep seninle oldum. İyi ki varsın, Anneler Günün kutlu olsun."

"Herkese rağmen yanımda olan ve beni her zaman sevgiyle büyüten canım annem. Senin gibisini bulmak bu dünyada mümkün değil."

"Anneciğim, senin her zaman gülen yüzünü görmek, seninle olmak bana huzur veriyor. Anneler Günün kutlu olsun."

"Sana olan sevgimi tarif etmeye kelimeler yetmez. Beni hep korudun, her zaman yanında oldun. Anneler Günün kutlu olsun."

"Beni her zaman sevginle sarmaladın. Senin gibi özel bir insanı tanımak, hayatta sahip olduğum en büyük şans."

"Sonsuz sevginle bana güç verdin, hayatımda senin gibi birine sahip olmak bir ömre bedel."

"Beni ben yapan, her zaman en iyi versiyonum olmam için yönlendiren değerli annem, seni seviyorum."

"Anneciğim, senin sevgini her zaman hissettim ve bu sevgiyle büyüdüm. Anneler Günün kutlu olsun."

"Bana her zaman cesaret verdin, her zorlukta yanımda oldun. Seninle hayat çok güzel. Anneler Günün kutlu olsun."

"Sana minnettarım anne, hayatımı şekillendiren ve bana değer veren sensin. Her zaman seni seviyorum."

DUALI ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

"Ya Rabbim, anneme sağlık, huzur ve mutluluk ver. Her zaman yanında ol ve ona en güzel hayatı nasip et. Anneler Günün kutlu olsun."

"Allah’ım, annemi her türlü kötülükten koru, ona uzun ömür, sağlık ve mutluluk ver. Senin rahmetinle annemi her zaman mutlu et."

"Ya Rabbim, annemi dünyadaki tüm güzelliklerle donat, her zaman onun yanında ol ve ona huzur ver. Anneler Günün kutlu olsun."

"Allah’ım, annemi her türlü sıkıntılardan koru ve ona en güzel hayatı nasip et. O benim en değerli varlığım."

"Ya Rabbim, annemi sevgiyle, sağlıkla ve mutlulukla sar. Onun kalbi hep huzurlu ve mutlu olsun. Anneler Günün kutlu olsun."

"Allah’ım, annemi koru ve ona sağlık ver. Onun kalbini her zaman sevgiyle doldur ve onun yüzünden gülümsemeyi eksik etme."

"Ya Rabbim, annemi her türlü sıkıntılardan uzak tut, ona sağlık ve huzur ver. Senin rahmetin her zaman onunla olsun."

"Ya Rabbim, anneme tüm dünyadaki güzellikleri ver ve onun her adımını hayırla doldur."

⁠"Allah’ım, annemi her zaman koru, ona uzun ve sağlıklı bir ömür nasip et."