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Sosyal medya daveti gerçek oldu! Bakan Göktaş kız istedi, yüzük taktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadan aldığı davet üzerine İstanbul’daki bir nişan törenine katılarak genç çiftin yüzüklerini taktı. Göktaş, 2025’in “Aile Yılı” kapsamında gençlerin evlilik sürecine güçlü destekler sunacaklarını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadan kendisine ulaşan bir gencin davetini geri çevirmeyerek, İstanbul Sultangazi’deki kız isteme ve nişan merasimine katıldı.

Sosyal medya daveti gerçek oldu! Bakan Göktaş kız istedi, yüzük taktı - 1. Resim

İstanbul’daki programları kapsamında evlilik hazırlığında olan genç çifti yalnız bırakmayan Göktaş, 26 yaşındaki Mehmet Fatih Tuğ ve 25 yaşındaki Edanur Özdemir'in özel gününde hazır bulundu. Aile büyüklerinden alınan onayın ardından "Allah'ın emri, peygamberin kavliyle" Edanur’u isteyen Göktaş, genç çiftin nişan yüzüklerini de kendi elleriyle taktı.

Sosyal medya daveti gerçek oldu! Bakan Göktaş kız istedi, yüzük taktı - 2. Resim

"GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAK BOYNUMUZUN BORCU"

Gençlerin bu mutlu gününe ortak olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Göktaş, “Hayırlı olsun, ömür boyu mutluluklar diliyorum. Gençlerimizin evlilik yolculuğunda yanlarında olmak bizim için bir görev” dedi.

Ayrıca 2025'in “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, bu kapsamda Aile Gençlik Fonu gibi projelerle evlilik hazırlığındaki gençlere önemli destekler sağlandığını ifade etti.

Sosyal medya daveti gerçek oldu! Bakan Göktaş kız istedi, yüzük taktı - 3. Resim

"MESAJ ATTIM, BAKANIMIZ GELDİ'

Mehmet Fatih Tuğ ise cuma namazı sonrası Bakan Göktaş’a sosyal medyadan mesaj attığını belirterek, “Bizi kırmadı, davetimizi kabul etti. Bu özel günümüzde yanımızda olduğu için çok mutluyuz” dedi.

Aile Yılı kapsamında atılan adımları da takdirle karşılayan Tuğ, “Artık birçok genç yalnız olmadığını biliyor, umutlu. Evlilik yoluna çıkarken kendilerini daha güvende hissediyorlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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