Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD kara listeye aldı! BLA resmen terör örgütü listesinde

ABD kara listeye aldı! BLA resmen terör örgütü listesinde

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD kara listeye aldı! BLA resmen terör örgütü listesinde
ABD, Terör, Belucistan, Pakistan, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pakistan’da faaliyet gösteren ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünün yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu (BLA) "yabancı terör örgütleri" listesine eklediklerini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, BLA'nın yabancı terör örgütleri listesine eklenmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Rubio, açıklamasında, "Bugün, Dışişleri Bakanlığı, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve onun takma adı olan Majeed Tugayı'nı Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine eklemektedir." ifadesini kullandı.

ABD'li bakan, 2019 yılında BLA'nın Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Terörist (SDGT) listesine eklendiğini, Majeed Tugayı'nın da bugün aynı kategoride BLA altına eklendiğini belirtti.

ABD kara listeye aldı! BLA resmen terör örgütü listesinde - 1. Resim

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları öne çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Şam'dan İdlib'e! Binlerce kişi Gazze için sokağa döküldüSon dakika depremler listesi: Balıkesir'de artçı depremler devam ediyor! Az önce deprem mi oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı: Onların acı çekmesini izlemeye dayanamıyorum - Dünya"Onların acı çekmesine dayanamıyorum"Şam'dan İdlib'e! Binlerce kişi Gazze için sokağa döküldü - DünyaŞam'dan İdlib'e! Binlerce kişi Gazze için sokağa döküldüSavaş sonrası ilk nükleer temas! İran UAEA ile yeni işbirliği yolları aradı - Dünyaİran UAEA ile yeni işbirliği yolları aradıAvrupa'da can almaya devam ediyor! Tek ısırıkta bulaşıyor - DünyaTek ısırıkta bulaşıyor, 1 kişi daha öldüSoykırım, işgal, zorla göç! İsrail dünyaya zulüm dersi veriyor - DünyaSoykırım, işgal, zorla göç! İsrail zulümde sınır tanımıyorABD'ye doğru saatte 72 kilometre hızla ilerliyor: 'Erin' sert vurabilir! - DünyaErin kasırgası ABD'ye doğru hızla ilerliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...