Anneler günü ilk ne zaman kutlandı? Anneler Günü tarihçesi ve geçmişi

Anneler Günü, her yıl mayıs ayında kutlanan ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın annelerine duyduğu sevgi ve saygıyı ifade ettiği özel bir gündür. Anneler günü sadece hediyelerle ve çiçeklerle sınırlı değildir; çok daha derin bir tarihsel geçmişe ve kültürel mirasa sahiptir. Anneler günü ilk ne zaman kutlandı, tarihçesi ve kökeni nedir merak ediliyor.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Anneler Günü'nün resmi olarak kutlanmaya başlanması 20. yüzyılın başlarına dayanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa 1908 yılında kutlanan Anneler Günü Anna Jarvis adlı bir kadının annesini anmak için başlattığı bir etkinlikle ortaya çıktı.

Anna Jarvis 1905 yılında vefat eden annesi Ann Reeves Jarvis'in anısını yaşatmak ve annelere olan sevgiyi toplumda yaygınlaştırmak amacıyla harekete geçti. Jarvis’in çabaları sonucunda 1914 yılında ABD Başkanı Woodrow Wilson, Anneler Günü'nü her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü olarak ilan etti.

Böylece Anneler Günü yalnızca kişisel bir anma günü olmaktan çıkıp ulusal ve ardından uluslararası bir kutlamaya dönüştü.

ANNELER GÜNÜNÜN TARİHÇESİ VE KÖKENİ

Anneler Günü'nün kökeni modern çağdan çok daha eskilere, Antik Yunan ve Roma dönemlerine kadar uzanır. Antik Yunan'da tanrıların annesi olarak kabul edilen Rhea adına ilkbaharda düzenlenen törenlerde anneler onurlandırılırdı.

Roma İmparatorluğu'nda ise “Hilaria” isimli festivallerde, anneler için şenlikler düzenlenirdi. Hristiyanlık etkisinin arttığı Orta Çağ Avrupa’sında da “Ana Kilise”ye dönülerek geçirilen dördüncü pazar günleri, sembolik olarak anneleri onurlandırmak amacıyla kutlanırdı.

Bugünkü anlamıyla Anneler Günü 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında kadın hakları ve toplumsal farkındalık hareketlerinin güç kazanmasıyla modern dünyada yaygınlık kazandı. Anna Jarvis'in kişisel mücadelesi sayesinde bu gün, ticari etkilerden uzak, duygusal ve manevi bir anlam taşımaya başladı.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü'nün ortaya çıkış süreci, aynı zamanda bir bireysel direniş ve sosyal farkındalık hareketi olarak da değerlendirilebilir. Anna Jarvis'in annesi, yaşamı boyunca kadınların sağlık, eğitim ve sosyal haklar konusundaki mücadelelerinde aktif rol oynamış bir kadındı.

Jarvis, annesinin bu çabalarına duyduğu saygıdan yola çıkarak onun ölümünden sonra, tüm annelerin anısını yaşatacak özel bir gün olmasını istedi. İlk kutlama Batı Virginia’da küçük bir anma töreni olarak yapıldı.

Etkinlik kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede çeşitli eyaletlerde benzer etkinlikler düzenlenmeye başladı. Anna Jarvis'in kampanyaları neticesinde 1914’te ABD’de resmi tatil ilan edilen Anneler Günü, kısa zamanda diğer ülkelerde de benimsendi.

Zamanla Anneler Günü Jarvis’in istemediği şekilde ticarileşmeye başladı. Jarvis, bu durumdan rahatsızlık duyarak hayatının ilerleyen dönemlerinde, Anneler Günü’nün ticari bir şova dönüşmesine karşı kampanyalar yürütmeye başladı.

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ANNELER GÜNÜ HANGİ ÜLKELERDE KUTLANIR?

Anneler Günü bugün dünya genelinde birçok ülkede kutlanan evrensel bir gün haline gelmiştir. Her ülke kendi kültürel geleneklerine göre Anneler Günü farklı tarihlerde kutlasa da en yaygın uygulama mayıs ayının ikinci pazar günü gerçekleşmektedir.

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Brezilya ve Avustralya gibi ülkelerde bu tarih benimsenmiştir. Fakat bazı ülkeler Anneler Günü’nü farklı tarihlerde kutlar.

Örneğin Birleşik Krallık’ta Anneler Günü, Paskalya’dan üç hafta önceki pazar günü olan “Anneler Pazarı” (Mothering Sunday) olarak kutlanır. Rusya’da ise Anneler Günü kasım ayının son pazar günü gerçekleşir.

Ortadoğu’da ise genellikle 21 Mart yani ilkbahar ekinoksu günü Anneler Günü olarak kabul edilir. Bu çeşitlilik, annelere duyulan sevginin ve saygının kültürel farklılıkları aşan ortak bir değer olduğunu ortaya koymaktadır.