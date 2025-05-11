Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu! Sahneye öyle bir yerde çıktı ki...

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Benfica-Sporting maçında konuk ekip öne geçti, Benfica'nın golünü ise 63'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. 1-1 sona eren maçta takımının şampiyonluk umudunu koruyan milli yıldız, attığı golle Portekiz basınında manşet oldu.

Portekiz Ligi'nin 33'üncü haftasında Benfica ile Sporting karşı karşıya geldi. Şampiyonluk maçında iki ekip 1-1 berabere kaldı. Takımının tek golünü kaydeden milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, attığı golle takımına bir puanı getirdi ve şampiyonluk umudunu koruyan isim oldu.

Milli oyuncumuz karşılaşmanın 63'üncü dakikasında topu ağlara yollarken, maçta Kerem Aktürkoğlu 84 dakika, Orkun Kökçü ise 90 dakika süre aldı.

ŞAMPİYON SON HAFTA BELİRLENECEK

Bu sonuçla birlikte iki takım da puanını 79'a yükseltti ve şampiyonluk son haftaya kaldı.

Sporting, son maçını kazanması halinde Benfica'nın sonucuna bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Benfica'nın şampiyon olabilmesi için ise Sporting'in puan kaybetmesi gerekecek.

Benfica, ligin son haftasında Braga'ya konuk olurken, Sporting sahasında Vitoria'yı ağırlayacak.

GOL SAYISINI 16'YA YÜKSELTTİ

Öte yandan maçta Benfica'nın tek golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Portekiz ekibinde gol sayısını 16'ya yükseltti. Nefesleri kesen maç ise ülkenin manşetlerini süsledi.

Portekiz basınından TSF maça ilişkin 'Çılgın derbi' başlığını kullanırken, "İlk yarı heyecanlıydı, ikinci yarı daha da heyecanlıydı. Pavlidis'in muhteşem oyunuyla Kerem Aktürkoğlu beraberlik golünü kaydetti" ifadelerine yer verildi.

A Bola ise milli futbolcunun golü için, "Kerem Aktürkoğlu'nun golü Luz tribünlerini çıldırttı" başlığını kullandı. Kerem'in golünün paylaşıldığı videoda, "Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın Sporting derbisindeki beraberlik golünü attı ve taraftarlar tribünde çılgınca sevindi" ifadelerine yer verdi.

"DOĞRU YERDE EŞİTLİĞİ SAĞLADI"

NTV Spor'un derlemesine göre; Portekiz basınından O Jogo ise Benfica'nın golünü vurgularken şu ifadeler kullanıldı:

"Pavlidis ve Kerem'in muhteşem çalışması derbide puanı getirdi. Pavlidis'in Sporting ceza sahasına yaptığı bireysel harika hareketler, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle sonuçlandı."

Gazete, Benfica futbolcularının Sporting karşısında performansını değerlendirirken Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'na 6 puan verildi. Orkun Kökçü için, "Sporting'in baskısı soruna neden oldu ve bu nedenle oyunun kontrolünü ele geçiremedi. İkinci yarıda kendini geliştirdi ve o andan itibaren Benfica'nın oyunu büyük ölçüde onun üzerinden ilerledi" denildi. Kerem Aktürkoğlu içinse, "Doğru yerde eşitliği sağladı" yorumu yapıldı.