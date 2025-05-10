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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes kararı! Benfica'ya 'sözleşme' resti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, "Bonservisinin yüzde 50'sini almadan Gedson Fernandes'i satmam. Benfica'ya 'Sözleşmesini uzatırım, elinize bir şey geçmez' dedim" açıklamasını yapmıştı. Portekiz kulübüyle ilk tur görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar, Benfica'ya resti çekti.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in bonservisinin Benfica'da bulunan yüzde 50'lik kısmını almak için uğraşıyor. Başkan Serdal Adalı, önceki gün yaptığı açıklamada, bonservisin tamamı alınmadan Portekizli yıldızın ayrılığına izin vermeyeceklerini belirtmişti.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes kararı! Benfica'ya 'sözleşme' resti - 1. Resim

TEKLİF 6 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre; Benfica ile yapılan ilk tur görüşmelerinde sonuç alamayan Beşiktaş, Gedson Fernandes'in yüzde 50'lik bonservisi için 2'nci tur görüşmelerinde 6 milyon euro teklif etti.

"KONTRATINI 3 YIL UZATIRIZ"

Siyah-beyazlılar, karar vermek için acele etmeyen Portekiz kulübüne, "Bonservisin yüzde 50'si için anlaşamazsak, oyuncuyla sözleşmemiz devam ediyor. 3 yıl daha uzatır, Fernandes'i oynatmaya devam ederiz" resti çekti. 

YENİ SÖZLEŞMEYE 'EVET' DEDİ

Beşiktaş, Şubat 2022'de ilk olarak kiralık olarak kadrsosuna kattığı Gedson Fernandes ile 2027 yılında bitecek kontratını uzatmak için prensip anlaşmasına varmıştı. Bu gelişme, siyah-beyazlı kulübün elindeki en büyük koz olarak dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes kararı! Benfica'ya 'sözleşme' resti - 2. Resim

46 MAÇTA 11 GOL

Siyah-beyazlı forma altında bu sezon 31 Süper Lig, 8 UEFA Avrupa Ligi, 4 Türkiye Kupası, 2 Avrupa Ligi Elemeleri ve 1 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 46 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha, 11 gol attı ve takım arkadaşlarına 2 asist yaptı.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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