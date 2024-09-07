O olmasaydı, Gedson Fernandes yuvadan uçmuş olacaktı... Teşekkürler Bahtiyar!

Sezon öncesinde Gedson ve Zaynutdinov için Zenit'le yapılan anlaşma, Kazak oyuncunun Rusya'ya gitmek istememesi üzerine bozulmuştu. Şimdi herkes ona şükranlarını sunuyor.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş'ın sezona bomba gibi giriş yapması, ligde ve Avrupa'da yoluna gümbür gümbür devam etmesinin arkasında çok önemli bir detay bulunuyor. Siyah beyazlıların bu sezon kadroda düşünmediği, hemen her maçı tribünden ya da evden takip eden bir isim başanih tablonun arkasındaki gizli el oldu: Bakhtiyor Zaynutdinov... Rus devi Zenit, sezon öncesinde Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov için teklif. te bulundu. İki kulüp rakamlarda el sıkıştı ancak Kazak oyuncu anlaşmayı bozdu.

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MİNİBUS HATTI GİBİ: BENFICA'DAN BEŞİKTAŞ'A



Beşiktaş ile Benfica arasındaki transfer alışverişi bu sezon doruğa ulaştı. Fernandes ve Simao, Benfica'dan Beşiktaş'a gelen ilk Portekizli yıldızlar olmuş. Sidnei ve Talisca ile furya devam etmişti. Rafa Silva, Gedson ve Joao Mario da Benfica'da birlikte forma giymişlerdi. Cher Ndour da Benfica altyapısından yetişti.

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GİTMESİ İSTENİRKEN...



Rusya'ya gitmek istemeyen Zaynutdinov, Beşiktaş'ın 20 milyon avro gelir elde edeceği anlaşmayı iptal ettiğinde şimşekleri üzerine çekmişti. Krizi firsata çeviren isim Giovanni Van Bronckhorst oldu. Takımda istenmeyen isim konumundaki Gedson'a sadece şans değil, 10 numara bölgesinde görev verdi. Sezon öncesinde taraftarın gitmesini çok istediği Portekizli oyuncu, takımın en skorer isimlerinden biri haline geldi. Şimdi herkes Zaynutdiov'a o günkü kararı için teşekkür ediyor.

REKORA GİDİYOR

Gedson Fernandes henüz altı maça çıkmış olmasına rağmen kariyer rekorunu kırdı. Bu sezon dört defa fileleri havalandıran ve bir de asist yapan Portekizli, en çok gol attığı sezonu yaşıyor. Gedson 2022-23 sezonunda üç gol ve altı asistle en iyi istatistiklerine ulaşmıştı.

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PORTEKİZLİLER, BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLU

Beşiktaş'ın kadrosundaki Portekizlilerden Gedson ve Rafa Silva, bu sezon hücumdaki en üretken isimlerden olmalarıyla dikkati çekerken, aralarına katılan yeni isim de taraftarı heyecanlandırdı. Kartal'ın son bombası olan Joao Mario ile Beşiktaş'ta yeni bir Portekizli çetesi oluştu. Rafa Silva ve Gedson, Benfica'dan çok iyi arkadaşları olan Joao Mario ile yeniden buluştukları için çok mutlu. Kartal'ın üç Portekizlisinin şimdiden İstanbul'da tekneyle boğaz turlarına başladıkları öğrenildi.

TAKIM İZİNLİ, O DEĞİL

Beşiktaş'ta hazırlıklara milli ara sebebiyle ara verilirken, yeni transfer Joao Mario eksik kapatıyor. Portekizli oyuncu, Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde bireysel çalış malanna dün de devam etti. Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları salı günü başlayacak.