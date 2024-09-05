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Beşiktaş'a CAS'tan 1.4 milyon euro ceza! Valerien Ismael ve Rachid Ghezzal detayı...

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Spor Haberleri

Bu sezon nokta atışı transferlere imza atan Beşiktaş'a CAS'tan kötü haber geldi. CAS, Valerien Ismael ve Rachid Ghezzal'ın menajerlik komisyonları için siyah-beyazlı kulübe toplamda 1.4 milyon Euro ceza kesti.

Bu sezon nokta atışı transferlere imza atan Beşiktaş'a CAS'tan kötü haber geldi.

Beşiktaş'ta CAS'tan 1.4 milyon euro ceza! Valerien Ismael ve Rachid Ghezzal detayı... - 1. Resim

CAS, Valerien Ismael ve Rachid Ghezzal'ın menajerlik komisyonları için siyah-beyazlı kulübe toplamda 1.4 milyon euro ceza kesti.

Sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş; Süper Kupa'yı kazandı, Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı ve ligde oynadığı 3 maçı da kazandı. 

Beşiktaş'ta CAS'tan 1.4 milyon euro ceza! Valerien Ismael ve Rachid Ghezzal detayı... - 2. Resim

Siyah-beyazlı takımın başarısındaki en önemli etken, alınan oyuncuların nokta atışı olması. Kartal'ın en büyük sıkıntısı ise elden çıkarılmak istenen bazı oyuncuların gitmek istememesi ve bu durumun maddi olarak yük getirmesi.

Beşiktaş'ta CAS'tan 1.4 milyon euro ceza! Valerien Ismael ve Rachid Ghezzal detayı... - 3. Resim

Beşiktaş'a maddi anlamda bir kötü haber de CAS'tan geldi. Spor Tahkim Mahkemesi olan CAS, siyah-beyazlı ekibe 1.4 milyon Euro ceza verdi.

Beşiktaş'ta CAS'tan 1.4 milyon euro ceza! Valerien Ismael ve Rachid Ghezzal detayı... - 4. Resim

Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael ve Kartal'ın eski yıldızı Rachid Ghezzal'ın menajerleri, menajerlik komisyonlarının ödenmediği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

Beşiktaş'ta CAS'tan 1.4 milyon euro ceza! Valerien Ismael ve Rachid Ghezzal detayı... - 5. Resim

Dava sonuçlandı ve CAS, siyah-beyazlılara 1.4 milyon euro ceza kesti.

Düzenleyen:  - Spor
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