Beşiktaş'a CAS'tan 1.4 milyon euro ceza! Valerien Ismael ve Rachid Ghezzal detayı...

Bu sezon nokta atışı transferlere imza atan Beşiktaş'a CAS'tan kötü haber geldi. CAS, Valerien Ismael ve Rachid Ghezzal'ın menajerlik komisyonları için siyah-beyazlı kulübe toplamda 1.4 milyon Euro ceza kesti.

Bu sezon nokta atışı transferlere imza atan Beşiktaş'a CAS'tan kötü haber geldi.

CAS, Valerien Ismael ve Rachid Ghezzal'ın menajerlik komisyonları için siyah-beyazlı kulübe toplamda 1.4 milyon euro ceza kesti.

Sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş; Süper Kupa'yı kazandı, Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı ve ligde oynadığı 3 maçı da kazandı.

Siyah-beyazlı takımın başarısındaki en önemli etken, alınan oyuncuların nokta atışı olması. Kartal'ın en büyük sıkıntısı ise elden çıkarılmak istenen bazı oyuncuların gitmek istememesi ve bu durumun maddi olarak yük getirmesi.

Beşiktaş'a maddi anlamda bir kötü haber de CAS'tan geldi. Spor Tahkim Mahkemesi olan CAS, siyah-beyazlı ekibe 1.4 milyon Euro ceza verdi.

Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael ve Kartal'ın eski yıldızı Rachid Ghezzal'ın menajerleri, menajerlik komisyonlarının ödenmediği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

Dava sonuçlandı ve CAS, siyah-beyazlılara 1.4 milyon euro ceza kesti.