Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş duyurdu! Joao Mario imzayı attı

Beşiktaş duyurdu! Joao Mario imzayı attı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Beşiktaş duyurdu! Joao Mario imzayı attı
Spor Haberleri  / Ajanslar

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Joao Mario'nun satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Beşiktaş, Portekiz'in Benfica kulübü ile Joao Mario'nun geçici transferi için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Beşiktaş duyurdu! Joao Mario imzayı attı - 1. Resim

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Mario’nun satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario’ya şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

Beşiktaş duyurdu! Joao Mario imzayı attı - 2. Resim

31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, geçen sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 51 maçta forma giydi, 9 gol ile 4 asist kaydetti. Mario, Portekiz Milli Futbol Takımı'nda ise 2014 yılından beri 56 kez forma giydi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Ajanslar
Ermenistan'dan bir taciz girişimi daha! Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray, Victor Osimhen’in kiralandığını KAP’a bildirdi - SporGalatasaray KAP'a bildirdi! Osimhen'in maliyeti belli olduVictor Osimhen Galatasaray formasını giydi! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı - SporMerak edilen soru cevap buldu! Ocak ayında...Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy kadrodan çıkarıldı! - SporSemih Kılıçsoy kadrodan çıkarıldı! Mustafa Hekimoğlu ise...Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı! İşte 5 ve 6. haftanın programı - SporF.Bahçe-G.Saray maçının tarihi belli olduFenerbahçe, İrfan Can ve Osayi-Samuel'e imza attıracak! İşte yeni sözleşme detayları - SporYıldız isme müthiş teklif! Maaşını 3'e katlayacakİzmir'de Göztepe'nin bileği bükülmüyor! 13 maçlık seri... - Sporİzmir'de Göztepe'nin bileği bükülmüyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...