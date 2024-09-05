Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan müjde! Ayrılığı kabul etti, yeni takımı...
Kadroda düşünülmeyen oyuncularla sıkı bir pazarlık halinde olan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı ikna etti. Sözleşmesi feshedilecek olan golcü oyuncunun yeni adresi ise Süper Lig ekibi olacak. Kamerunlu forvet yeni takımına 1 yıllık imza atacak.
Bu sezon yıldız futbolcuları kadrosuna katarak güçlenen Beşiktaş, takımda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmak için yoğun mesai harcıyor.
Yaz transfer döneminde şimdiye kadar; Jackson Muleka, Ante Rebic, Cenk Tosun, Montero, Amir Hadziahmetovic, Hasic, Tayfur Bingol'ü gönderen Kartal, takımın en yüksek maaşlı oyuncularından Aboubakar'ın sözleşmesini feshediyor.
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Yeni isimlere yer açmak için oyuncu göndermesi gereken siyah-beyazlılar, Kamerunlu futbolcuyu ikna etti.
Kontratı karşılıklı anlaşılarak feshedilecek oyuncu, 1 sezon Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da oynayacak.
Beşiktaş'ta üç farklı dönemde forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı ekipte çıktığı 117 maçta 60 gol attı ve 14 asist yaptı.