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Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan müjde! Ayrılığı kabul etti, yeni takımı...

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Beşiktaş&#039;a Vincent Aboubakar&#039;dan müjde! Ayrılığı kabul etti, yeni takımı...
Spor Haberleri

Kadroda düşünülmeyen oyuncularla sıkı bir pazarlık halinde olan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı ikna etti. Sözleşmesi feshedilecek olan golcü oyuncunun yeni adresi ise Süper Lig ekibi olacak. Kamerunlu forvet yeni takımına 1 yıllık imza atacak.

Bu sezon yıldız futbolcuları kadrosuna katarak güçlenen Beşiktaş, takımda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmak için yoğun mesai harcıyor.

Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan müjde! Ayrılığı kabul etti, yeni takımı... - 1. Resim

Yaz transfer döneminde şimdiye kadar; Jackson Muleka, Ante Rebic, Cenk Tosun, Montero, Amir Hadziahmetovic, Hasic, Tayfur Bingol'ü gönderen Kartal, takımın en yüksek maaşlı oyuncularından Aboubakar'ın sözleşmesini feshediyor.

Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan müjde! Ayrılığı kabul etti, yeni takımı... - 2. Resim

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Yeni isimlere yer açmak için oyuncu göndermesi gereken siyah-beyazlılar, Kamerunlu futbolcuyu ikna etti.

Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan müjde! Ayrılığı kabul etti, yeni takımı... - 3. Resim

Kontratı karşılıklı anlaşılarak feshedilecek oyuncu, 1 sezon Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da oynayacak.

Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan müjde! Ayrılığı kabul etti, yeni takımı... - 4. Resim

Beşiktaş'ta üç farklı dönemde forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı ekipte çıktığı 117 maçta 60 gol attı ve 14 asist yaptı.

 

 

 

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