Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan müjde! Ayrılığı kabul etti, yeni takımı...

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 5 Eylül 2024 10:53 - Güncelleme: 5 Eylül 2024 10:58 - Güncelleme:

Kadroda düşünülmeyen oyuncularla sıkı bir pazarlık halinde olan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı ikna etti. Sözleşmesi feshedilecek olan golcü oyuncunun yeni adresi ise Süper Lig ekibi olacak. Kamerunlu forvet yeni takımına 1 yıllık imza atacak.