Son dakika depremler listesi: Balıkesir'de artçı depremler devam ediyor! Az önce deprem mi oldu?

Son dakika depremler listesi: Balıkesir'de artçı depremler devam ediyor! Az önce deprem mi oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son dakika depremler listesi: Balıkesir&#039;de artçı depremler devam ediyor! Az önce deprem mi oldu?
Deprem, Balıkesir, Sındırgı, Afad, Kandilli Rasathanesi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6.1 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafında paylaşılan listeye göre, son olarak 4.5 ve 4.4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı. Peki, Az önce deprem mi oldu? İşte cevabı...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki artçı depremler art arda yaşanmaya devam ediyor. Depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor.

Balıkesir'de yaşanan depremlerle beraber "Az önce deprem mi oldu?" sorusu en ufak bir sarsıntı hisseden kişiler tarafında araştırılıyor.

Son dakika depremler listesi: Balıkesir'de artçı depremler devam ediyor! Az önce deprem mi oldu? - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir'in Sındırga ilçeside artçı depremler devam ediyor. Son olarak 1.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Derinliği ise 6.58 olarak kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 19.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldui. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı yaşadı. Depremin, 11,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Son dakika depremler listesi: Balıkesir'de artçı depremler devam ediyor! Az önce deprem mi oldu? - 2. Resim

BALIKESİR'DE ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR

10 Ağustos Pazar günü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar bugün de devam etti. Son olarak 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. İşte son dakika depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Son dakika depremler listesi: Balıkesir'de artçı depremler devam ediyor! Az önce deprem mi oldu? - 3. Resim

Son dakika depremler listesi: Balıkesir'de artçı depremler devam ediyor! Az önce deprem mi oldu? - 4. Resim

AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)BüyüklükYer
2025-08-11 23:13:0139.18528.171116.581.9Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 23:12:1139.1944428.1941711.041.8Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 23:08:1639.2208328.0036110.682.4Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 23:01:2239.2033328.188336.864.1Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 23:00:4239.2530628.117789.112.4Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 22:54:3039.2061128.178618.324.0Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 22:42:1539.1577828.2054.852.4Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 22:41:1439.1227828.167.01.2Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 22:40:5239.1738928.258338.481.4Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 22:39:2839.2605628.176399.211.9Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 22:33:3739.1916728.181676.752.7Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 22:29:3439.1561128.193619.392.6Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 22:29:1539.2122228.171118.422.0Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 22:27:0639.2277827.9869411.932.4Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-11 22:25:5241.5602843.110287.451.6Aspindza, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [19.65 km] Posof (Ardahan)

