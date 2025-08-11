Son dakika depremler listesi: Balıkesir'de artçı depremler devam ediyor! Az önce deprem mi oldu?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki artçı depremler art arda yaşanmaya devam ediyor. Depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor.

Balıkesir'de yaşanan depremlerle beraber "Az önce deprem mi oldu?" sorusu en ufak bir sarsıntı hisseden kişiler tarafında araştırılıyor.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir'in Sındırga ilçeside artçı depremler devam ediyor. Son olarak 1.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Derinliği ise 6.58 olarak kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 19.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldui. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı yaşadı. Depremin, 11,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

BALIKESİR'DE ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR

10 Ağustos Pazar günü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar bugün de devam etti. Son olarak 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. İşte son dakika depremler listesi...